Universitario lleva 21 partidos esta temporada, 16 en Liga 1 y 5 por Copa Sudamericana.

En la defensa

Matías Di Benedetto (30 años). Aterrizó procedente del Central Córdoba de Argentina y rápidamente se ganó el puesto de titular con Carlos Compagnucci. Posteriormente, Fossati lo ratificó en su línea de tres. El central argentino nunca ha sido suplente en el conjunto crema. Ha disputado 19 partidos, entre la Liga 1 y Copa Sudamericana, y todos los ha jugado desde el inicio. Le anotó un gol a Santa Fe de Colombia. Estuvo mostrando un buen desempeño, pero en los últimos cotejos su nivel no ha sido el mismo.

Williams Riveros (30 años). No tuvo el mejor debut en la ‘U’, pues fue responsabilizado por la derrota contra Unión Comercio. Luego, se recuperó y se estableció como uno de los centrales titulares del ‘once’ de Fossati. Incluso, fue clave en el empate contra el Goiás de Brasil en el Monumental, pues el paraguayo anotó el primer gol. Tuvo destacables actuaciones tanto en el torneo nacional como continental, pero últimamente no ha estado mostrando buenos performances. Ante UTC, por ejemplo, se hizo expulsar cuando el marcador iba en contra del conjunto crema. Ha jugado 17 encuentros como titular y registra un gol en la temporada.

Marco Saravia (24 años). Arribó a la ‘U’ tras su paso por Municipal. Y en lo que va del Apertura ha disputado 8 cotejos, en 4 fue titular. Cuando le ha tocado jugar, no lo ha hecho mal. Registra una asistencia: la que dio durante la victoria sobre Sport Boys. Aquella vez el conjunto crema goleó por 3-0 a la ‘Misilera’. También ha tenido minutos en la Sudamericana cuando ingresó casi al final en el duelo contra Gimnasia y Esgrima La Plata. En todos los cotejos que estuvo presente, la ‘U’ siempre ganó.

José Luján (26 años). El 21 de noviembre del 2022 Universitario anunció el fichaje del central de 26 años en sus redes sociales. Llegaba procedente de Melgar. Sin embargo, hasta el momento, el defensa no ha debutado con la camiseta crema. Ni Compagnucci ni Fossati lo han utilizado ni convocado.

José Bolívar (23 años). En la campaña pasada estuvo en Sport Boys y este año fue fichado por la ‘U’. Registra, a la fecha, 3 asistencias: dos en el Apertura y una en la Sudamericana. Ha sido suplente en 14 encuentros de la temporada, pero ingresó en siete de ellos. Y solo fue titular en cuatro oportunidades: frente a Binacional, Atlético Grau, Sport Boys y César Vallejo. Las únicas dos veces que disputó los 90 minutos fue ante el ‘Poderoso del Sur’ y ante los ‘poetas’. No fue convocado para el enfrentamiento contra UTC de Cajamarca. Se disputa el puesto de carrilero izquierdo con Nelson Cabanillas, hoy titular.

Hugo Ancajima (25 años). Tras culminar su vínculo con ADT, el lateral derecho de 25 años arribó a la ‘U’ en este 2023, pero no ha podido ganarse el puesto de titular, pues bajo el sistema de Fossati y siguiendo al técnico merengue, Andy Polo encaja mejor como carrilero por la banda derecha. No obstante, ha podido aportar con una asistencia en esta campaña. Eso sí, Ancajima ha estado convocado en los 21 partidos del club estudiantil, pero solo fue titular en 7 de ellos, mientras en otros 3 ingresó durante el segundo tiempo. En los últimas 7 jornadas del Apertura, ha sido suplente.

Jugador Goles Asistencias Partidos jugados Titular Suplente Matías Di Benedetto 1 1 19 19 0 Williams Riveros 1 0 17 17 1 Marco Saravia 0 1 9 4 15 José Luján 0 0 0 0 0 José Bolívar 0 3 11 4 14 Hugo Ancajima 0 1 10 7 14

En el medio campo

Rodrigo Ureña (30 años). El volante chileno ha demostrado ser un de las mejores contrataciones de Universitario. Fue vital en el triunfo sobre Santa Fe de Colombia en el Monumental y también en las victorias sobre Sporting Cristal y Sport Boys. Recientemente, ante UTC, la ‘U’ perdió, pero Ureña se jugó un buen partido. Es titular en la escuadre merengue y los 19 partidos que ha disputado los ha hecho desde el arranque. Registra una asistencia (en el duelo ante los rosados).

Horacio Calcaterra (34 años). Luego de que saliera de Cristal, ‘Calca’ fue fichado por la ‘U’. En sus cuatro primeros partidos con Compagnucci al mando, fue titular. Pero con la llegada de Fossati pasó a ser suplente, siendo pieza de recambio de Piero Quispe. No obstante, ante la lesión que sufrió Quispe, Calcaterra volvió al titularato y cuando ha jugado ha demostrado que puede ser el conductor del juego crema. Al momento, ha aportado con dos goles y dos asistencias.

Martín Pérez Guedes (31 años). El argentino arribó procedente de Melgar y con Universitario ha disputado todos los partidos del equipo en esta campaña, siendo titular en 20 cotejos, entre los correspondientes a la Liga 1 y Libertadores. Solo fue suplente frente a Mannucci. Ha marcado 2 goles y su juego ha sido importante en el esquema del combinado merengue. Viene haciendo un buen trabajo en el medio campo ofensivo.

Yuriel Celi (21 años). Llegó como uno de los grandes fichajes de Universitario, pero, a la fecha, no ha dado la talla. No se encuentra en su mejor nivel. El joven volante de 21 años no ha podido mostrar las características que tenía cuando estaba en Cantolao y Mannucci, y por las que fue fichado por el conjunto crema. Solo ha jugado 107 minutos repartidos en 7 encuentros. En todos ingresó durante el segundo tiempo. No ha podido convencer a Fossati de sus cualidades.

Jugador Goles Asistencias Partidos jugados Titular Suplente Rodrigo Ureña 0 1 19 19 0 Horacio Calcaterra 2 2 20 10 10 Martín Pérez Guedes 2 0 21 20 1 Yuriel Celi 0 0 7 0 13

En el ataque

José Rivera (26 años). Con Compagnucci, era titular. Pero se volvió suplente con la llegada de Fossati. Sin embargo, en los últimos partidos el entrenador uruguayo lo ha hecho comenzar. Por ejemplo, arrancó desde el pitazo inicial en 4 de las ultimas 5 fechas del Apertura (ante Cristal, Boys, Alianza Atlético y UTC). También ha jugado en cuatro partidos de la Libertadores. El ‘Tunche’ registra un gol y una asistencia en esta temporada.

Alex Valera (27 años). El delantero volvió tras su estancia en el Al Fateh y se ha convertido en el goleador del conjunto merengue con 9 anotaciones (10 si sumamos el tanto que anotó en la Sudamericana al Goiás). Es sin duda, el ‘9′ de Universitario y pieza clave en el once titular del cuadro de Ate. También ha asistido en 2 ocasiones en la temporada. Su regreso le hizo bien a la ‘U’.

Emanuel Herrera (36 años). En 2018, jugó en Cristal y marcó 40 goles. Llegó para tratar de igualar esa marca con la ‘U’; debía ser el gran ‘9′ del conjunto crema, pero no ha sido así. Ha podido anotar en 7 ocasiones, entre la Liga 1 y Libertadores, pero está muy lejos de lo alcanzando con la chaqueta celeste. Con los merengues, el argentino ha sido titular en 15 ocasiones, mientras que fue suplente en 6. También ha dado 2 asistencias.

Roberto Siucho (26 años). Tras recuperar su nacionalidad peruana, fue anunciado como jugador de Universitario en marzo. Había realizado la pretemporada con el plantel y era del gusto del extécnico crema Carlos Compagnucci. Sin embargo, a la fecha, no ha podido debutar. Fue convocado para el duelo contra ADT, pero permaneció en la banca. De acuerdo al director deportivo del club Manuel Barreto, Roberto Siucho estaría sufriendo un edema óseo, por lo que no se encuentra apto físicamente. Tiene contrato hasta fines del 2024.

Jugador Goles Asistencias Partidos jugados Titular Suplente José Rivera 1 1 16 8 12 Alex Valera 10 2 15 11 4 Emanuel Herrera 7 2 21 15 6 Roberto Siucho 0 0 0 0 0

¿Qué posiciones debe reforzar la ‘U’ de cara al Clausura?

En Universitario seguramente ya deben estar pensando en traer refuerzos para el Clausura. Se habla bastante de Edison Flores. La llegada del ‘Orejas’ aportaría mucho a la volante del equipo, para que se conecte con Calcaterra y Pérez Guedes o con Quispe. Así, los estudiantiles tendría más juego en el medio campo. Quizá un nuevo carrilero también le podría ayudar a la ‘U’ para que les haga competencia a Polo y Cabanillas.

En la defensa, lo que le tocaría a Universitario es que su línea de tres recupere confianza o que haga jugar más a Saravia. Eso lo determinará el profesor uruguayo. El hecho es que la ‘U’ debe llegar en buenas condiciones para poder luchar por el título del Clausura.

