Este lunes 13 de febrero, Ricardo Gareca declaró ante los medios y tocó diversos temas como las negociaciones que tiene con la Selección de Ecuador para ocupar el puesto de entrenador tras la salida de Gustavo Alfaro. Sin embargo, el ‘Tigre’ también aprovechó para hablar sobre Paolo Guerrero y su fichaje por Racing Club. El estratega argentino reveló que miembros de ‘La Academia’ lo llamaron y él no dudo en recomendar al ‘Depredador’.

“Es un jugador sensacional. Si está bien, no tendría problemas para jugar por cualquier equipo. Ya con 39 años nosotros tenemos un límite, pero él es tan profesional que Racing se fijó en él. El ‘Pocho’ Insua me llamó para saber cómo era como persona. Yo le dije que es muchacho sensacional y no tendrían ningún tipo de problema con él”, mencionó el exentrenador de la ‘Bicolor’ en una entrevista con ESPN.

Ricardo Gareca también señaló que tiene la puerta abierta para dirigir a la selección de Ecuador. “Estamos en tratativas, no te puedo decir que está hecho o cerrado porque está en un paso de ponerse de acuerdo, he hablado con el presidente (Francisco Egas), estamos comunicados. También he hablado con Gustavo Alfaro para informarme de Ecuador, estamos en tratativas. Ellos también tienen otras alternativas”, acotó.

“Lo veo avanzado, pero no sabría decirte si se cierra o no. Es el único ofrecimiento que tengo, yo estoy con toda la energía para dirigir un club o selección. En ese aspecto, si tiene que ser el día día de un equipo no tengo problema. Dirigiría a un club de Argentina si me llaman”, añadió.

Sobre su historia ligada a Boca Juniors

Ricardo Gareca aprovechó para hablar sobre su frustrada llegada a Boca Juniors y el problema que tuvo con los hinchas para dirigir al ‘Xeneize’. El ‘Tigre’ comentó que cuando los medios iniciaron los rumores sobre un posible interés del cuadro argentino, él tenía contrato con la selección peruana.

“Lo que pasa es que tuve una historia en Boca Juniors que la gente no olvida. No son los hinchas los que deciden, sino los dirigentes. En definitiva, ellos deben estar convencidos de contratarme, cosa que no ocurrió. Yo con los hinchas no me he metido porque soy muy respetuoso de su opinión”, dijo.

“El periodismo hablaba mucho de ese tema. Me descolocó en un momento porque había información muy cierta de todo. Nunca recibí un llamado concreto de la dirigencia para yo dirigir. La única vez fue con Angelisi, cuando lo llamaron a Ruggeri en su momento, pero yo estaba con la selección peruana. Si yo decido ir y si Boca se inclina, no contemplaría nada”, concluyó.





