Boca Juniors comenzó junio con un tropiezo significativo, ya que el equipo fue eliminado de la Copa de la Liga Profesional de Argentina en semifinales, este martes. Los dirigidos del estratega Diego Hernán Martínez tomaron la delantera en el marcador gracias a una jugada entre Luis Advíncula y Miguel Merentiel, donde el pase del peruano fue convertido en gol por el uruguayo. No obstante, en los últimos 15 minutos del encuentro, Edwin Cetre logró el empate para Estudiantes. Finalmente, el pase a la final se definió en una tanda de penales, donde el ‘León’ se impuso 3-1 y avanzó.

En los tiros de los doce pasos destacó la actuación estelar de Matías Mansilla, portero del ‘Pincharrata’, quien detuvo dos disparos cruciales de Edinson Cavani y Nicolás Figal. Tras el encuentro, se reveló que el guardameta había realizado un exhaustivo estudio previo sobre los patrones de disparo en los penaltis de los jugadores ‘xeneizes’, lo que contribuyó significativamente a su éxito en los momentos decisivos.

Entre los apuntados en una hoja se encontraba Luis Advíncula, cuyo nombre estaba destacado, aunque él no llegó a participar en la definición de los disparos desde los once metros. En esa línea, en la lista se resalta el último penal cobrado por ‘Bolt’, el mismo que falló en la definición por penales entre Perú y Australia, ante el portero Andrew Redmayne, lo que resultó en la eliminación de la selección peruana del Mundial de Qatar 2022.

También se menciona el tiro que ejecutó durante la definición contra Uruguay en los cuartos de final de la Copa América 2019, el cual fue convertido en diana y llevó a la Blanquirroja a clasificar a las semifinales del certamen. De otro lado, en el listado también se encontraban las recientes ejecuciones por parte de Cavani, Merentiel (quien también falló, pero estrellando su remate en el poste), Pol Fernández, Lucas Langoni, Darío Benedetti, Lema y Medina.





Luis Advíncula y su confesión del porqué no quiere patear más penales

Es importante resaltar que después de fallar su tiro penal en el repechaje contra Australia, rumbo al Mundial de Qatar 2022, Advíncula declaró que no ejecutaría más este tipo de jugadas. Consistente con su promesa, se abstuvo de participar en las tandas de penales en las que estuvo involucrado Boca Juniors, incluyendo los octavos, cuartos y semifinales de la Copa Libertadores 2023.

“Hasta el día de hoy, no he pateado un penal. No hay chance que yo vuelva a patear un penal. Tengo que estar muy obligado”, expresó Luis, con respecto al tema, a comienzos de año durante una entrevista en el podcast La Lengua de Jesús Alzamora.

Los números de Advíncula con Boca en 2024

A lo largo de los 18 partidos que disputó en la presente temporada de los torneos argentinos, Luis Advíncula ha completado cuatro asistencias, 17 pases clave, obteniendo una precisión del 82 % en estos, lo que lo ha llevado a ser pieza fundamental en el armado de acciones ofensivas de Boca Juniors.

Asimismo, ‘Bolt’ tiene un promedio de 3.8 recuperaciones por partidos y de 1.7 quites por encuentro disputado, obteniendo también un 58% de éxito en los duelos 1-1 que disputó a lo largo de 2024. Todo ello, le ha permitido obtener una puntuación por partido de 7.05, datos recogidos por SofaScore. (ver mapa de calor en la imagen)

Los números de Luis Advíncula en la temporada 2024. (Fuente: SofaScore)

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Luego de ser eliminados de la Copa de la Liga, Boca deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Sportivo Trinidense, con el que se medirá el miércoles 8 de mayo desde las 07:30 de la noche (hora peruana) y 9:30 p.m. en Argentina, en el Estadio ueno La Nueva Olla.

Ojo, el compromiso será parte de la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana 2024, en el que el conjunto xeneize se encuentra en el segundo lugar de la tabla general tras obtener 1 partidos ganado, 1 empatado y 1 una derrota. Su rendimiento le ha llevado a obtener 4 unidades, cinco menos que el líder Fortaleza.





