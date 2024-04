Carlos Zambrano tuvo una etapa de altibajos en Boca Juniors, donde, a pesar de cosechar varios títulos en la Liga Profesional Argentina, es más recordado por un incidente particular. Más allá de su rendimiento o jugadas destacadas, el defensa central es recordado por la pelea que protagonizó con Darío Benedetto, su excompañero y actual delantero del club ‘xeneize’. Aunque han transcurrido casi dos años desde aquel suceso, el peruano recientemente ha vuelto a abordar este tema con gran detalle en una entrevista reciente.

El ‘Kaiser’ participó en una entrevista en el podcast Enfocados de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde abordaron, entre otros temas, su conocida confrontación con Benedetto. Durante la charla, El ‘León’ detalló los momentos previos, el desarrollo y las reacciones subsiguientes al incidente, así como si respondió o no a la acción de Darío.

“Perdí, primera vez que perdí. Pero así me pegues, yo voy para adelante. Fue a traición, sinceramente lo dije, se equivocó, lo reconoció en su momento, pero yo me quede con la espina. Eso se resuelve calentito, yo quería resolverlo, sí, pero entró al camerino y me pidió disculpas llorando”, comenzó diciendo Carlos.

El actual jugador de Alianza Lima detalló que la disputa tomo fuerza en el túnel inflable, tras el primer tiempo del partido Boca vs. Racing, partido que se desarrolló a mediados de agosto de 2022, donde las tensiones ya estaban altas. Explicó que mientras el delantero criticaba abiertamente el desempeño de la defensa ‘xeneize’, el peruano insistía en que esas cuestiones deberían discutirse internamente y no delante de las cámaras.

“Y en el túnel inflable seguía hablando y yo refutándole todo y como ya estaba todo caliento, nos hablamos muy fuertes con palabras altas y de ahí volteo y me dio una de arranque. Me da en el pómulo y de ahí uno se va para delante, directo, pero los compañeros se meten a separar y uno se queda con la espina”, manifestó Zambrano sobre el golpe que recibió.

“Nos habíamos tranzado un poquito, pero uno se queda con la espina. Y mis compañeros decían tienes que mecharlo. Pero ya que vas a hacer, estamos entrando al camerino, estaban los dirigentes, entrenador... que se puede hacer y faltaba el segundo tiempo”, agregó.

Luego, el Kaiser describió cómo transcurrieron los minutos del descanso y las instrucciones del entrenador para la segunda mitad del partido después del conflicto: “El profesor estaba dando charla y yo estaba que lo miraba a él, estaba picón, y teníamos que salir al campo nuevamente. Dije, esto no se va a quedar así. Y ya me pidió disculpa, pero igual estaba con la espina. Salimos al campo, se empezó a hinchar. Es incómodo que dos compañeros de equipo se peleen, se ve muy feo”.





¿Cuál fue la respuesta de Zambrano tras la pelea con Benedetto?

Carlos Zambrano admitió que inicialmente no estaba dispuesto a dejar pasar el incidente y estaba preparado para enfrentarse nuevamente a Benedetto. No obstante, reveló que con el tiempo la situación se calmó y nunca encontró el momento adecuado para llevar a cabo su venganza, por lo que finalmente el asunto no pasó a mayores.

“Luego de eso dije, va a llegar el momento que le busque la sinrazón, pero nunca llego. Porque en el entrenamiento era más cordial conmigo, te saludaba. Igual va a haber enfrentamientos en los entrenamientos de delantero-defensa, estaba esperando, pero no me presionaba. Ya sentía que ya se enfriaba, y ya perdí. Es muy incómodo, en el momento me hubiese peleado, así me hubiese pegado, no pasa nada, pero quedo ahí. Se equivocó y ya está”, concluyó.

¿Cuáles son los próximos partidos de Carlos Zambrano con Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante UTC en el Estadio Nacional, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este encuentro está pactado para jugarse el viernes 3 de mayo desde las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y se podrá ver por Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

Después, el miércoles 8 de mayo, el cuadro ‘blanquiazul’ tendrá un duelo clave ante Cerro Porteño en el Estadio Alejandro Villanueva, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este duelo está programado para iniciar a las 7:00 de la noche (hora en Perú, 8:00 p.m. en Paraguay) y se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus.





