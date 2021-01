A mediados del año pasado, las noticias que llegaban desde Francia sobre Miguel Trauco no eran positivas: no estaba en los planes del técnico Claude Paul y se hablaba sobre la chance de que llegue a Olympiacos de Grecia. Pese a ese panorama, el lateral se quedó a luchar por un puesto en Saint Étienne y terminó la temporada con continuidad: disputó nueve partidos (siete de titular) y registró 718 minutos.

Incluso después del cotejo ante Lille, donde igualaron 1-1, el estratega Paul no dudó en llenar de elogios al defensor: “Miguel no es una sorpresa. Su último partido fue seguramente el mejor que ha hecho desde que me uní a Saint Étienne. Estaba concentrado y aplicado en defensa. Fue interesante y proporcionó buenas respuestas a la zona defensiva, lo que no había podido hacer antes”.

No fue lo único que señaló el técnico del Saint Étienne. “Tiene una buena subida y un buen pie. Es fácil bajo presión y puede hacer lo correcto, porque está acostumbrado al alto nivel con su selección. Debe progresar en lo defensivo, pero mostró cosas buenas”.

En medio de ese panorama, José Chacón, agente del jugador, confesó otro detalle del por qué pudo marcharse Miguel Trauco. “Tuvo semanas de incertidumbre, se dijo muchas cosas sobre su salida de Saint-Étienne, pero al final era un tema económico. El club necesitaba vender jugadores y dentro de los seis que estaban en lista, que eran los más caros del club, estaba Miguel y finalmente vendieron a solo dos o tres jugadores”, declaró en radio Ovación.

Chacón, en tanto, habló sobre cómo Miguel Trauco se volvió a ganar un lugar en la pizarra inicial de Claude Paul: “Entrenaba duro a pesar de que no jugaba y no lo consideraban, pero la dedicación que tuvo generó sus resultados positivos. Mantuvo un buen nivel de juego y en lo defensivo, mejoró bastante”.

Antes de llegar a Saint Étienne de Francia, Miguel Trauco defendió las camisetas de Unión Comercio, Universitario de Deportes y Flamengo. Con el conjunto de la selva debutó en 2011, donde acumuló 22 partidos y 1,167 minutos.

