Entre ambos clubes, el jugador que ha captado la atención de Juan Reynoso ha acumulado un total de 27 partidos, destacándose como titular en más del 50% de los compromisos. Sin lugar a dudas, sus estadísticas han sido más impresionantes con el equipo de Alicante, el cual logró evitar el descenso en la última jornada.

Alternó en la posición de mediocentro junto al argentino Martin Bellotti y el español Eneko Undabarrena Ubillos. Además, su entrenador Gustavo Siviero lo utilizó ocasionalmente como volante interior tanto por la derecha como por la izquierda. No solo se destacó por sus habilidades defensivas, sino que también contribuyó al ataque con dos asistencias clave.

Club PJ Minutos Titular Intercity 14 890 12 Badajoz 13 424 3

Dejó buena impresión

El periodista Carlos Cuenca, desde Alicante, donde el Intercity juega de local, resaltó el impacto de Burlamaqui en el equipo conocido como ‘Los hombres de negro’. Asimismo, reveló el deseo expresado por parte de la directiva para que el talentoso peruano continúe defendiendo los colores de su camiseta.

“Su llegada en el mercado de invierno resultó crucial para ambos entrenadores. Su influencia fue determinante en el objetivo de mantener la categoría. De todos los fichajes realizados a mitad de temporada, fue el que más destacó y aportó al equipo. Su presencia en el centro del campo se hizo notar con su marca y agresividad. Sin duda, superó las expectativas y obtiene una calificación sobresaliente. Incluso, he escuchado a dirigentes del Intercity expresar su deseo de que Burlamaqui continúe. Personalmente no creo que siga en el Valencia, no descarto que vuelvan a mostrar interés en el jugador”, comentó.

Alessandro Burlamaqui jugó casi la totalidad de partidos con el Intercity. (Foto: Agencias)

¿Seguirá en Valencia?

Para la próxima temporada 2023-2024, se espera que regrese al Valencia Mestalla y se una al equipo durante la pretemporada. Sin embargo, el club deberá evaluar cuál será el siguiente paso para el talentoso volante peruano, ya que no consideran conveniente que juegue en la Segunda Federación, que es la cuarta división española, especialmente porque está próximo a cumplir 22 años (cumple el 18 de febrero)..

Bajo este contexto, Depor contactó al periodista valenciano Salva Gomis, reconocido por seguir de cerca la actualidad del Valencia Mestalla. Desde su perspectiva, se espera que la directiva del club español busque encontrar una salida para el exjugador del Espanyol.

“En mi opinión, creo que el Valencia intentará llegar a un acuerdo para que el futbolista peruano finalice su contrato antes de lo estipulado. Es probable que esto suceda debido a que es poco probable que tenga más oportunidades en el primer equipo, y tampoco es probable que desee quedarse en la categoría en la que se encuentra el Valencia Mestalla”, afirmó.





