Actualmente, en la industria de la exportación de futbolistas peruanos, es común observar que estos tienen una estancia breve en el extranjero. Por lo tanto, cuando un jugador permanece varias temporadas fuera de nuestras fronteras, especialmente en Europa, es para destacar. Uno de los pocos que cumple con este criterio es Sergio Peña, quien recientemente ganó la Svenska Cupen con el Malmö de Suecia y se encamina hacia su novena temporada en el ‘Viejo Continente’. Este logro coincide con un reconocimiento destacado que subraya sus actuaciones en el mediocampo de su equipo, según el último informe del prestigioso grupo de investigación CIES Football Observatory.

En su reporte de abril, el CIES presentó un enfoque exclusivo desarrollado a partir de la base de datos de la plataforma Wyscout para identificar a los jugadores de campo con mejor rendimiento en seis áreas clave del juego: defensa terrestre, juego aéreo, distribución, ataque, creación de oportunidades y finalización. Estas clasificaciones se basaron en los partidos de ligas nacionales disputados durante los últimos 365 días en 73 competiciones de todo el mundo. Entre la amplia muestra de 13,132 jugadores analizados, solo un nombre peruano destacó: el de Sergio Peña en el área de distribución.

Sergio Peña se destaca con un índice de distribución del 85.2, colocándolo entre los mejores 20 mediocampistas defensivos del mundo. Encabezando esta lista se encuentra el alemán Toni Kroos, del Real Madrid, con un índice perfecto de 100, seguido por el suizo Granit Xhaka, del Bayer Leverkusen, quien también registra un índice de 100. En tercer lugar está el neerlándes Frenkie de Jong, del Barcelona, con un índice de 96.4.

La inclusión de Peña es realmente impresionante, sobre todo al considerar que es uno de los dos sudamericanos presentes en esta lista exclusiva. El otro es el colombiano Rafael Carrascal, quien registra un índice de 87.4. La mayoría de los jugadores en esta selección son europeos, representando un 75% del total, es decir, 15 jugadores en total. Algunos de ellos juegan en equipos de otros continentes, como Marcelo Brozovic y Ruben Neves, que están en el Al Hilal de Arabia Saudita; o Álvaro Fidalgo, que forma parte del América de México.

Jugador Club Índice Toni Kroos Real Madrid (España) 100 Granit Xhaka Bayer Leverkusen (Alemania) 100 Frenkie de Jong Barcelona (España) 96.4 Rodri Hernández Manchester City (Inglaterra) 93.9 Yacine Adli AC Milan (Italia) 93.2 Álvaro Fidalgo América (México) 93.1 Ruben Neves Al-Hilal (Arabia) 92.4 William Carvalho Betis (España) 91.8 Jorginho Arsenal (Inglaterra) 90.6 Koke Atlético de Madrid (España) 90.2 Aleix García Girona (España) 89.8 Pierre-Emile Hojbjerg Tottenham (Inglaterra) 89.8 Florentino Luis Benfica (Portugal) 88.3 Rafael Carrascal Cerro Porteño (Paraguay) 87.4 Rubén Pérez Panathinaikos (Grecia) 86.4 Mohamed Kanno Al-Hilal (Arabia) 86.0 Marcelo Brozovic Al-Nassr FC (Arabia) 85.6 Richard Sánchez América (México) 85.4 Sergio Peña Malmö (Suecia) 85.2 Omar Govea Monterrey (México) 84.9

¿Qué es el índice de distribución?

El índice de distribución es una medida estadística que evalúa la efectividad de un jugador para pasar el balón a sus compañeros en campo contrario, comparándolo con el promedio del equipo. Es un registro importante porque ayuda a separar el rendimiento individual del jugador del efecto del dominio del equipo. En otras palabras, nos permite saber si un jugador es bueno pasando el balón en sí, o si simplemente se beneficia de jugar en un equipo que controla el juego.

Sergio Peña, con su índice de distribución de 85.2, supera el promedio de su equipo, el Malmö. Para ponerlo en perspectiva, si el club sueco tiene un promedio de 50 pases por partido por jugador en campo contrario, Peña estaría promediando casi 43 pases más que sus compañeros en esa zona. Esto subraya su importancia en la creación y el juego ofensivo del equipo.

Los números destacados de Sergio Peña

Los datos de Sergio Peña en la Allsvenskan 2023 son esenciales para entender su impresionante índice de distribución de pases del 85.2%. Al analizar sus estadísticas relacionadas con la distribución del juego, queda claro cómo contribuye a este logro.

Alta precisión

Precisión por partido (87%) : Esta es una precisión de pase general, lo que indica que Peña completa un alto porcentaje de sus pases. Una alta tasa de éxito es crucial para un jugador que recibe muchos pases en posiciones adelantadas.

: Esta es una precisión de pase general, lo que indica que Peña completa un alto porcentaje de sus pases. Una alta tasa de éxito es crucial para un jugador que recibe muchos pases en posiciones adelantadas. Precisión en propio campo (93%) : Esta precisión en su propio campo muestra su control y visión para construir ataques desde la parte de atrás.

: Esta precisión en su propio campo muestra su control y visión para construir ataques desde la parte de atrás. Precisión en campo contrario (82%): Resalta su capacidad para dar pases clave en zonas de ataque, lo que se alinea bien con su alta distribución de pases.

Creación de juego

Pases clave (1.1 por partido) : Si bien no es resaltante, esta estadística sugiere que Peña crea oportunidades para sus compañeros con sus pases de manera regular.

: Si bien no es resaltante, esta estadística sugiere que Peña crea oportunidades para sus compañeros con sus pases de manera regular. Grandes ocasiones creadas (2): Crear dos grandes ocasiones en una temporada significa su capacidad de encontrar compañeros en peligrosas oportunidades de gol.

Rango de distribución

Precisión en balones largos (61%): Esta precisión regular para pases largos muestra su habilidad para cambiar el juego y potencialmente iniciar ataques desde posiciones profundas.

Es importante mencionar que el 85.2% no solo muestra cuántos pases intenta, sino también la diferencia entre los que recibe y lo que hace el equipo en zonas de ataque. Pero, su habilidad para ser preciso y crear jugadas sugiere que utiliza esos pases de forma efectiva, lo que justifica su alto índice de distribución.

Sergio Peña y su nueva posición

A pesar de haber llegado al Malmö proveniente del Emmen, donde jugaba como mediocentro ofensivo, en el equipo sueco Sergio Peña ha retrocedido unos metros en el campo para desempeñarse en dos posiciones diferentes: como pivote y mediocentro . En la temporada pasada del torneo local, participó en 17 partidos en la primera posición y en 12 encuentros en la segunda. Esto evidencia que actualmente Peña se ha convertido en un volante más enfocado en labores defensivas, una posición en la que ha destacado a nivel internacional.

El mapa de calor de Sergio Peña en la temporada 2023 con Malmö muestra una gran presencia en el centro del campo para recuperar balones y distribuir juego. También se involucra en el juego por las bandas y se adelanta ocasionalmente al ataque. Su distribución del juego es buena, con las zonas más activas en áreas clave del campo.

El mapa de calor de Sergio Peña en el Malmo durante el 2023. (Imagen: Sofascore)

Esta nueva faceta de Peña no es la que Jorge Fossati tiene en mente para la Selección Peruana . Al utilizar un sistema de 3-5-2, Fossati prefiere a otros jugadores para la posición de pivote, como Renato Tapia, Pedro Aquino, Martín Távara o Jesús Castillo. Durante el partido contra República Dominicana, Peña fue colocado como volante interior, una posición en la que no ha jugado en varios años. Un detalle que no debe pasar desapercibido.





