Parte de la Selección Peruana estuvo trabajando en la Videna, a fin de llegar en buena forma a sus clubes esta temporada. A ellos se sumó Jefferson Farfán, quien se encuentra recuperado de su lesión a su rodilla; sin embargo, al estar aún sin club habría ampliado la posibilidad de fichar por el ‘compadre’, en una situación que se comentó con algunas sonrisas.

Así lo dio a conocer el gerente de Selecciones, Antonio García Pye, quien entre risas bromeó en una entrevista a América Noticias sobre el pedido de la ‘Foquita’ de llegar a Universitario de Deportes, hecho que no caería bien a Alianza Lima.

“Jefferson es un jugador que viene trabajando. Ayer me dijo entre broma y broma que llame a la ‘U’ para prestarlo. No creo que le guste mucho a Alianza eso, pero la idea es que tenga competencia”, manifestó el directivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Farfán se ha mantenido en Perú, desde su desvinculación de Lokomotiv de moscú. Con apoyo del comando técnico de la ‘bicolor’, el atacante llegó a la Videna para continuar con su recuperación y preparación física, con la expectativa de un nuevo fichaje para su carrera profesional.

Su permanencia en el país y su cercanía con Richard Acuña lo vincularon hacia un posible fichaje a César Vallejo; sin embargo, el propio gerente deportivo del club desmintió dichos rumores, pues los objetivos de la ‘Foquita’ estarían jugar fuera en el corto plazo. El mismo jugador confesó su interés por llegar a Brasil o Argentina, incluso México.

Respecto a Alianza Lima, Jefferson Farfán confesó que le gustaría concluir su carrera allí, pero por ahora no. “En algún momento, hubo algunas conversaciones, pero nada cerrado. También conversé con otros clubes. Alianza siempre será especial para mí porque me llevó al extranjero, pero no sé si ahorita volvería al club”, dijo a ‘El Córner’.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





VIDEO RECOMENDADO

Positivos en la FPF