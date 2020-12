Esta semana, Edison Flores recibió la noticia de que se convertiría en papá el próximo año. El atacante de la Selección Peruana se enteró a través de una tierna sorpresa que preparó Ana Siucho junto a DC United, club que no dudó en sorprender a su jugador.

“The #DCU Family is getting a little bigger. Emocionados de agregar otro par de orejitas a nuestra familia. Congratulations to Edison and Ana on receiving the greatest news of all!”, escribieron en la cuenta oficial del club, junto a un tierno video que mostró la emoción del ‘Orejas’.

En la grabación, se ve que Flores recibe un presente por parte del club, el cual al abrir aparece una camiseta con el nombre de ‘Padre’ y las pruebas de embarazo que se tomó Ana. Y, aunque al inicio creyó que era broma, no pudo contener su emoción de se convertirse en papá.

Edison Flores recibió la noticia de que será papá con una tierna sorpresa de Ana Siucho y DC United. (Foto: Twitter)

“No... Me estás bromeando”, fue su primera reacción, para luego abrazar a su esposa. Los esposos Flores-Siucho se casaron en el 2019, junto a toda su familia y amigos más cercanos, incluyendo a algunos integrantes de la Selección Peruana, Universitario de Deportes, entre otros equipos.

‘Chinos’ de felicidad

Pese a que el video fue colgado por el club esta tarde, Ana Siucho utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia, precisamente, a un año de su boda con el jugador de DC United.

“Bodas de papel. ¡Feliz 1er año de casados mi Chichi, nada me hace más feliz que celebrarlo de a 3! Sin duda, el mejor regalo. Te amo hasta viejitos”, publicó Ana en su red social, junto a Edison tomando su vientre.

