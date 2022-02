No pierde el tiempo, sobre todo cuando el próximo mes es la última fecha doble de las Clasificatorias. Christian Cueva disfruta de unos días libre en la playa, junto a la familia, antes de regresar a su rutina de trabajo con el Al-Fateh. No obstante, no deja de lado los trabajos físicos, pues quiere estar a tope para su club y para los partidos que restan con la Selección Peruana en las Eliminatorias Qatar 2022.

Así lo dejó ver el jugador en un video que comenzó a circular por redes sociales. Si bien no fue subido desde su cuenta personal de Instagram, donde sí compartió que llegó a una paradisiaca playa para disfrutar de su descanso, el video donde aparece entrenando sí se puede ver en Twitter. Allí, ‘Aladino’ entrena en la arena y trabajando fuerza en las piernas.

El volante nacional tiene unos días libres entre fechas del torneo de la Primera División de Arabia Saudita. Por su parte, su compatriota en esa misma liga, André Carrillo, se encuentra disputando el Mundial de Clubes. Ambos seleccionados tienen en mente continuar trabajando, de cara a los encuentros que se vienen por Clasificatorias.

Christian Cueva continuó sus entrenamientos en la playa. (Video: @fanaticospe)

Ricardo Gareca sabe que ambos jugadores son piezas importantes para los choques contra Uruguay (cuarto en la tabla de posiciones y con un punto más que Perú) y Paraguay (noveno en la tabla y a 8 unidades de distancia), ya que serán las llaves finales para definir la clasificación a Qatar 2022.

Con esto en mente, tanto Cueva como Carrillo, vienen trabajando a tiempo completo para estar a tope. Basta con mencionar la última asistencia que dio ‘Aladino’ en el encuentro que disputó frente a Al Bateh, donde lanzó un ‘zapatazo’ desde el medio campo hacia el área chica, donde su compañero, Mourad Batna, colocó el segundo gol.

Pese a estas ‘genialidades’, su club no atraviesa un buen momento, pues se ubica en el puesto 14 de tabla, en zona de descenso, a seis fechas de que culmine este torneo. Si bien el futuro del volante nacional no está escrito, la carta de Boca Juniors sigue vigente, solo dependerá de él para saber qué rumbo toma. Por lo pronto, en marzo vuelve a Lima con la selección.





