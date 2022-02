Era 2012, Corinthians enfrentaba al Chelsea, que venía de ser campeón del la Champions League, por el título del Mundial de Clubes de ese año en Japón. El marcador no se abría en el Estadio Internacional de Yokohoma hasta que a los 69′ todo cambió, cuando Paolo Guerrero apareció para anotar el único tanto del cuadro brasileño y coronarse campeón. Una década después, otro peruano tendrá la oportunidad de aguarle la fiesta al equipo inglés, aunque esta vez en semifinales: André Carrillo con el Al Hilal.

Guerrero, el gran conquistador

Pero volvamos al minutos 69 de aquel domingo 16 de diciembre del 2012. Paulinho entra al área, desarma a la defensa y la pelota le queda a Danilo por la izquierda. El brasileño remata, pero Gary Cahill se barre delante de Peter Cech, quien también se lanza sin saber que su compañero haría lo mismo.

El balón queda por unos segundos en el aire y Paolo Guerrero, cual cazador, se eleva y la manda a guardar de cabeza en medio de tres espectadores de lujo (Ashley Cole, David Luiz y Ramires) que estaban en la línea del arco. Un gol recordado por todo Corinthians y celebrado también en Perú. Fue la última vez que un futbolista peruano (y un club sudamericano) se proclamó campeón del Mundial Clubes.

Diez años después, otro equipo con un peruano en el plantel se topa en el camino de los ‘blues’: el Al-Hilal de André Carrillo. El equipo de la ‘Culebra’ se enfrentará al Chelsea de Thomas Tuchel este miércoles en las semifinales del Mundial de Clubes, que se viene realizando en los Emiratos Árabes Unidos. El elenco saudí viene inspirado luego de golear por 6-1 al Al Jazira, con un tanto del extremo nacional desde el punto del penal.

La segunda, ¿será la vencida?

Si bien el favoritismo está del lado de los ‘blues’, por las figuras que posee (Lukaku, Havertz, Ziyech), deberán superar la presión de volver a un Mundial de Clubes por primera vez desde la derrota contra Corinthians. Carrillo es consciente de que los vigentes campeones de la Champions League serán un duro rival, pero el deseo de seguir haciendo historia con el club saudí será su principal motivación.

Esta es la segunda vez que la ‘Culebra’ juega este torneo, la primera fue en 2019. Justamente, en esa edición, Al-Hilal cayó en semifinales ante el Flamengo, campeón de la Libertadores. El peruano jugó dos partidos, pero no pudo anotar. Ya este año tiene un tanto en su cuenta; y va por más.

En caso Al Hilal logre romper el favoritismo de los de Tuchel se topará en la gran final contra el ganador del duelo entre Palmeiras y Al-Ahly de Egipto. Si el destino no le es favorable, de todas formas, el peruano podrá disputar el tercer puesto y meterse al podio del Mundial de Clubes, lo que también sería un hecho histórico para el elenco de Arabia Saudita.

Hidalgo y el ‘Bombardero’

El nombre de Paolo Guerrero salta en la memoria de todos cuando se habla de los grandes momentos del Mundial de Clubes. Sin embargo, antes del “Depredador”, dos peruanos más lograron hacerse del título del Mundial de Clubes. Martín Hidalgo en el 2006 y Claudio Pizarro en la edición del 2013.

Ya con el rótulo de Mundial de Clubes, Martín Hidalgo disputó la segunda edición del certamen en 2006, siendo parte del plantel del Internacional de Porto Alegre. Un equipo que lo fichó luego de tenerlo como rival en la Copa Libertadores de esa época. El lateral defendía los colores del Libertad de Paraguay, cuando se enfrentó al elenco brasileño.

Y aunque el ‘Gumarelo’ no logró la clasificación, en Inter quedaron sorprendidos por Martín Hidalgo, semanas después lo contrataron y fue una pieza recurrente en el ‘11′ inicial. El Inter lo inscribió también para el Mundial de Clubes y empezó jugando las semifinales ante Al-Ahly de Egipto. Sin embargo, el peruano terminó desgarrándose, por lo que no pudo estar en la final ante el Barcelona.

Martín Hidalgo como parte del Inter de Porto Alegre que salió campeón del Mundial de Clubes. (Difusión)

El lateral peruano realizó un trabajo de recuperación, pero no pudo estar listo a tiempo y vio el partido ante el cuadro ‘culé' desde el banquillo. Contra todo pronóstico, la victoria fue para Internacional gracias a un gol de Adriano Gabiru a los 82′, así el equipo brasileño dio el batacazo en el Mundial frente a la escuadra que dirigía Frank Rijkaard y comandaba Ronaldinho.

Si bien Martín Hidalgo no pudo ser titular en aquel partido, sí celebró el título del Mundial de Clubes como corresponde: con la bandera peruana en alto. Seis años después llegó el turno de Paolo Guerrero y esa recordaba campaña con el Corinthians de Brasil.

Paolo Guerrero, elegido uno de los mejores del Mundial de Clubes 2012. (Difusión)

El ‘Depredador’ ratificó su buen momento con un gran Mundial de Clubes 2012. Guerrero condujo con sus goles al cuadro paulista. En total, anotó dos tantos: en semifinales ante Al-Ahly y el recordado contra el Chelsea, lo que le valió a ganar además la distinción como el tercer mejor jugador del torneo.

Un año más tarde, en el 2013, la bandera peruana volvió a la cima del Mundial: Claudio Pizarro haría historia con el Bayern Munich. El ‘Bombardero’ festejó el titulo tras ingresar en el segundo tiempo de las semifinales contra Guangzhou Evergrande y quedarse en el banquillo en la final ante Raja Casablanca de Marruecos. Un campeonato que le sirvió para instaurar un récord internacional.

Con casi toda su carrera hecha en Alemania, Pizarro hizo historia en el certamen del 2013. El delantero peruano ingresó a los 74′ del partido contra Guangzhou Evergrande de China y así se convirtió en el primer sudamericano (sin contar argentinos y brasileños) en jugar la Copa Intercontinental (antiguo torneo) y el Mundial de Clubes.

Pizarro entró cuando el partido ya estaba resuelto (3-0), pero pudo tener minutos en una plantilla en la que brillaban Frank Ribery, Toni Kroos y Mario Mandzukic. Ya en la final, el ‘Bombardero’ no pudo entrar, pero celebró por todo lo alto la obtención del título tras vencer en la final al Raja Casablanca de Marruecos (2-0). Así, no solo fue el primero (no brasileño ni argentino) en jugar ambos torneos, también en levantar ambos títulos (2001 y 2013).

Pizarro con el título del Mundial de Clubes 2013. (Difusión)

Un repaso por la Intercontinental

El torneo predecesor al Mundial de Clubes se llamaba Copa Intercontinental y consistía en un duelo entre el campeón de la Champions League y el campeón de la Copa Libertadores. El primer peruano en consagrarse campeón fue Juan Joya Cordero. El legendario jugador nacional se consagró campeón con Peñarol en dos oportunidades. En 1961, le marcó un doblete al Benfica de Eusebio; y seis años después (1966), fue parte de la victoria ante Real Madrid.

En 1963, otro peruano disputó la Copa Intercontinental aunque sin éxito: Víctor Benítez. El ‘Conejo’ se enfrentó al Santos de Brasil. Fueron tres partidos entre sí y el ex lateral nacional se hizo presente en el último encuentro; sin embargo, la victoria y el título fue para el elenco sudamericano.

José Pereda como parte del plantel de Boca Juniors, que hizo historia al vencer al Real Madrid. (Difusión)

Luego de 34 años, Perú volvió a hacerse presente en una definición de la Copa Intercontinental. Roberto Palacios disputó la final del torneo con el Cruzeiro en 1997. El’ Chorri’, que jugaba en Brasil, se midió ante el Borussia Dortmund, pero poco pudo hacer para evitar la derrota 2-0 de su escuadra. Tres años después, en el 2000, José ‘El Chino’ Pereda rompió esa mala racha de los nacionales y fue parte del equipo campeón que ganó en esa edición: Boca Juniors.

El ‘Xeneize’ levantó el trofeo tras vencer por 2-1 al Real Madrid con un doblete de Martín Palermo. El ‘Chino’ celebró la Copa Intercontinental desde el banquillo. Al siguiente año, en 2001, un joven Claudio Pizarro fue titular en la victoria del Bayern Múnich contra el mismo Boca Juniors de Pereda (1-0).





