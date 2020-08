Portland Timbers levantó la copa de la MLS is back, torneo relámpago que tuvo en su final a dos peruanos, Pedro Gallese y Andy Polo, este último como ganador absoluto y con el título del mejor gol de todo el campeonato. Su técnico, Giovanni Savarese, está conforme con el desempeño del peruano, aunque sabe que debe seguir mejorando, por el bien de él y del equipo.

“El rol de Andy Polo fue sumamente importante en este torneo. Creo que el hecho de poder haber entrado temprano en el segundo tiempo, hizo que mostrará más superioridad con su fútbol. Nos dio tenencia de pelota, velocidad en el ataque, equilibrio y oxígeno. Polo fue fundamental en este torneo para que pudiéramos salir adelante”, sostuvo Savarese para ONCE.

Asimismo, destacó la evolución que ha mostrado el exjugador de Universitario de Deportes. “El crecimiento de Andy Polo ha sido extraordinario, un jugador totalmente diferente de lo que era en el 2018, 2019 y aún más en este 2020. A mostrado un gran nivel. Lo que me ha gustado de Polo, es que no ha sido ese volante externo, si no, ha logrado tener un rol importante en la media cancha, o inclusive ahora, en este año, donde lo hemos utilizado como 8”, explicó.

Eso sí, el estratega venezolano indicó que no hay que descuidar ciertos detalles, como el sumar anotaciones. “De repente lo que puede mejorar, es en tener un poco más de gol, porque creo que es un jugador que tiene la capacidad de hacer más goles, por su calidad. También puede mejorar en el rendimiento que muestra cuando entra en el segundo tiempo. En cierto momento si lo muestra, pero tiene que ser más constante”, manifestó.

Pese a la ausencia de goles, si hay algo que Polo tiene es el panorama completo del juego. Tal y como lo señaló Savarese, quien precisó que “ha mostrado una inteligencia futbolística, más allá de lo que esperábamos. También demostró ser una persona que entiende muy bien los equilibrios del juego, y que trabaja mucho a favor del equipo. Yo creo que, por eso, demuestra una gran madurez. Polo ha sido sumamente importante para nosotros”.

Andy Polo tiene contrato con Portland Timbers hasta finales de este año. No obstante, la proyección que se tiene con el en el club son buenas, según manifestó el propio Savarese, que ratificó las intenciones del club, por continuar con el peruano. “Queremos que Polo se quede con nosotros, más allá de esta temporada. Polo es un muchacho, que todavía no ha llegado a su techo. Tiene todavía mucho más que ofrecer y nosotros estamos sumamente contentos con él”, sentenció.

