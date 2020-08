RENZO BRAVO DE RUEDA

Uno de los hombres más efectivos de la Liga 1, antes de la para por la pandemia, fue el delantero Sebastián Penco de Sport Boys: marcó cuatro tantos en igual cantidad de partidos (solo lo superan Aldair Rodríguez y Lionard Pajoy; ambos con cinco). Es decir, efectividad pura para ‘Seba'. Por eso, palpitando el encuentro con Sporting Cristal, la ‘Motoneta’ conversó con Depor sobre lo que espera que suceda este martes: un triunfo rosado y, si se puede, con gol incluido para seguir con la racha.

¿Cómo está el equipo de cara al duelo con Sporting Cristal?

En lo personal bien, obviamente esperando reanudar el torneo, que sea un lindo partido y un lindo espectáculo para la gente. Así que con las ganas de empezar y, como te dije recién, que la gente disfrute desde sus casas.

¿Cómo tomaste la suspensión de la fecha 7?

Sensación de amargura. Fue una locura todo, esperemos que no vuelva a suceder. Que nosotros podamos hacer nuestro trabajo desde el campo de juego y que la gente solamente lo disfrute desde su casa hasta que este virus pase y estemos todos sin ningún riesgo.

Respecto al duelo con Cristal: ¿cuál crees que es la mayor virtud de los celestes?

Es un equipo dinámico, que juegan bien, con un técnico que sabe a lo que juega. Así que hay que estar atento. Obviamente lo más importante es lo que hagamos nosotros. Ojalá que podamos empezar con el pie derecho y seguir por la línea de la victoria.

¿Crees que esta ‘para’ prolongada podría perjudicarte en el tema de estar fino de cara al arco?

Ojalá que sigamos convirtiendo goles, pero que no nos conviertan tanto (anotaron 14 y recibieron 15). Estamos trabajando en eso. La idea es ser un equipo regular. Mientras hagamos cinco goles, la verdad que no interesa que nos hagan cuatro, porque quiere decir que vamos a ganar.

¿Ya analizaste a los defensas celestes?

Uno siempre analiza a los rivales que tiene en frente. Son todos distintos y hay que saber dónde lastimarlos. Tenemos que mirar videos, saber dónde les duele y atacarlos por ahí.

¿Eres de ponerte una cantidad de goles a fin de año?

No. Si bien uno quiere hacer goles y ayudar al equipo, el objetivo es tratar de meternos en una copa internacional. No me sirve de nada meter 20 goles y no cumplir el objetivo de que el Boys pueda entrar a una competición internacional. Primero es el objetivo grupal y después lo personal va a ir de la mano.