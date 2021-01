Más claro que el agua para él como para todos sus seguidores. Al igual que otros jugadores de la Selección Peruana, Edison Flores participó de la prueba ‘Verdadero o Falso’ en Instagram, en donde dejó algunas respuestas en cuanto a su situación futbolística en la actualidad, a raíz de los rumores que lo vinculaban en Sporting Cristal para la presente temporada.

“Me recomendaron pedir un préstamo, ya que no se sabía cuándo empezaría mi Liga MLS. Se buscó algunas opciones, pero no se concretaron, ya que se confirmó el comienzo del torneo y la pretemporada”, confesó el actual futbolista del DC United a sus seguidores.

Del mismo modo, ‘Orejas’ admitió que Sporting Cristal es un “club modelo a seguir para todos los clubes peruanos”, frente a la pregunta de uno de sus seguidores. En ese sentido, y pese a ser hincha de Universitario, Flores reconoce todos los esfuerzos de la institución del Rímac.

Un hipotético regreso al Perú

Mientras fue respondiendo otras consultas, el volante de la Blanquirroja aseguró que estudiará otras ofertas del fútbol peruano, si es que Universitario no muestra un interés en él. No ahora, sino cuando le toque volver a la Liga 1 en mediano plazo a largo plazo, esperando poder agarrar mejor experiencia en el fútbol de Estados Unidos.

“Si el día que decida volver, no encuentro un interés del club que soy hincha, lo más probable es que busque opciones si me quieran”, contestó el ex Universitario y Villarreal, entre otros clubes que tuvo paso en el extranjero.

A estas alturas del año, Edison Flores ya debería estar entrenando en Estados Unidos junto al DC United, sin embargo, como él mismo lo dice “este no es un año normal” y se vivió mucha incertidumbre con respecto al arranque de la MLS, razón por la cual el futbolista aún se encuentra en tierras peruanas. y entrena con algunos de sus compañeros en la VIDENA para no perder ritmo y regularidad.





