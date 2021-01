Los jugadores de la Selección Peruana se caracterizan por tener una buena química, dentro y fuera del campo, por lo que no sorprende ver en sus redes sociales las bromas que entre ellos se hacen. Esta vez, los protagonistas son Luis Advíncula y Aldo Corzo.

El defensa del Rayo Vallecano se sometió al ‘Verdadero y Falso’ con sus seguidores de Instagram, quienes le hicieron distintas preguntas. Una de ellas fue: “¿Es verdad que Aldo Corzo baila mejor que tú?”, a lo que el lateral respondió: “Es el mejor el bebito”.

Ambos defensas han mostrado tener buena amistad, por lo que no es novedad que se bromeen entre ambos. Incluso, realizan transmisiones desde sus redes sociales. Quien también se suma a estas actividades es Miguel Trauco, quien junto a Advíncula suelen ser los titulares en los duelos de la Selección, que más generación interacción generan a través de estas historias.

Luis Advíncula le jugó broma a Aldo Corzo sobe quién baila mejor. (Foto: Instagram)

Rumbo a las Eliminatorias

Tras solo sumar un punto de 12 posibles en el arranque de las Eliminatorias, la Selección Peruana encarará sus próximos desafíos en el certamen sin margen de error, por supuesto, obligada a hacer los cambios necesarios para no complicarse más rumbo a Qatar 2022.

La bicolor quiere frenar una racha de tres derrotas consecutivas y ahora apunta hacia Bolivia, rival al que enfrentará por la quinta fecha de las Clasificatorias. Al respecto, Néstor Bonillo, preparador físico de la blanquirroja, dio detalles en diálogo con ‘Las Voces del Fútbol’.

“No tenemos planeado ir el mismo día del partido. Llegar sobre la hora a La Paz no es lo que debemos hacer. En la entrada en calor le dedicamos más tiempo al acondicionamiento técnico”, añadió tras aclarar que “aún no hay fechas de inicio para los entrenamientos ni para el torneo (Eliminatorias)”, indicó al respecto sobre el partido en el Hernando Siles.





