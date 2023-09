Destinado al arco

El arquero, nacido el 19 de marzo de 2006 en Miami, comenzó a jugar al fútbol a los 4 años. Al poco tiempo empezó a hacerlo en un equipo: West Pines United de Florida. Fue allí donde se convenció de que el arco era lo suyo. Sin embargo, debido a sus condiciones, el entrenador de dicho equipo aún no tenía claro que debía pararse bajo los tres palos. Hasta que llegó un torneo en Walt Disney, para el cual el arquero titular se enfermó y Diego, que había insistido en ser tomado en cuenta como guardameta, terminó tapando y teniendo una estupenda actuación. Apenas tenía 8 años y ya daba de qué hablar.

Lo que vino después fue pasar al Weston Academy, llevado por su entrenador colombiano que ya lo había dirigido en West Pines United. El cambio de colores le vino bien, sumándole un mayor rodaje. Compartió vestuario con grandes futbolistas que hoy militan en la MLS, destacándose su gran amigo Benjamín Cremanchi, actual compañero en ataque de Lionel Messi en el Inter Miami. A los once años, tuvo su primera aparición en las grandes ligas de menores. Kochen terminó siendo elegido el ‘Guante de Oro’ del Prospect Cup, un campeonato en el que participaron equipos de la talla del Real Madrid, Manchester City y Roma. Como dato curioso, quien le entregó el premio fue nada más y nada menos que el jugador del AC Milan, Christian Pulisic.

Diego Kochen recibiendo de Christian Mate Pulisic el premio al 'Guante de Oro' de la Prospects Cup 2017. (Foto: Difusión)

De Estados Unidos a España

Tras un viaje de turismo y para disputar algunos partidos en Barcelona, Alexander Kochen, padre de Diego, exjugador de fútbol amateur venezolano, quedó sorprendido por la preparación de los integrantes de la famosa Fundación Marcet. Es así que decidió inscribir a su hijo en varios campamentos, que no solo incluían jugar en tierras ibéricas, sino también en Suiza, Italia, Rumanía y Alemania. Hasta que en 2018, su familia decidió mudarse de Miami a España, ya que vieron que la oportunidad para que Diego desarrolle todo su talento la tenía en Europa. Ayudó mucho que su madre, Arlet, quien aporta su herencia peruana, consiguiera una oportunidad laboral en Barcelona.

En Marcet, mejoró significativamente en sus aspectos técnicos y cuando terminó su preparación, defendió los colores del Infantil del Tecnofútbol. Compitiendo contra los mejores equipos de Cataluña, era inevitable que llamara la atención de uno de los clubes con mayor tradición de la región. El Espanyol mostró interés en Diego e incluso lo invitó a visitar la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Sin embargo, en el camino apareció el Barcelona, gracias a Jordi Roura, coordinador de fútbol base, quien lo llevó a La Masia, desencadenando un amor a primera vista. Así fue como Diego Kochen llegó a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol mundial con tan solo 12 años.

Ascenso iniminente

Llegó al ‘Barça’ para formar parte del conjunto del Infantil A, que compite en la categoría de fútbol base. Lo que sucedió después fue un ascenso al Cadete A y, posteriormente, al Juvenil A y B. En la temporada pasada, mientras jugaba en el equipo juvenil, también alternaba compromisos con el Barcelona B. Al comienzo de la pretemporada 2023-2024, Xavi decidió incluir a Kochen en el primer equipo del Barcelona, inscribiéndolo tanto en LaLiga como en la Champions League.

Durante la presente temporada, Diego Kochen ha sido convocado para los partidos contra Osasuna, Villarreal y Cádiz. Aunque todavía se encuentra un escalón por debajo de Iñaki Peña, en el mundo del fútbol cualquier cosa puede suceder, y Xavi ha dejado claro que lo tiene en sus planes cuando lo necesite. La temporada es larga, y es posible que tenga la oportunidad de competir por un puesto en el once titular en algún partido de la Copa del Rey, lo que sería un logro significativo para alguien de su edad.

¿Jugará por la Selección Peruana?

En lo que respecta a selecciones, por ahora, Diego Kochen solo ha sido convocado en varias ocasiones a selecciones juveniles de Estados Unidos. Eso sí, todavía no ha definido a qué país defenderá. Dentro de sus opciones se encuentra la Selección Peruana. Para conocer qué tan factible es esta posibilidad, Depor consultó al periodista y experto en scouting Víctor Zaferson.

“Kochen es elegible por Perú por la madre peruana, pese a que no tiene ningún documento peruano en este momento. La madre no llevo su partida de nacimiento cuando lo escribió en Estados Unidos. Jugó amistosos con EE.UU. Sub 17, pero es muy complicado que represente al Perú porque no es la primera ni la segunda opción. El prefiere España y luego Estados Unidos. Veremos si logra ser considerado en alguna de esas selecciones a nivel adulto. Hoy parece posible lo de España porque es suplente en Barcelona. Pero también tiene competencia. Igual en Estados Unidos. No siempre las primeras opciones son seguras. El hecho de que esté en Barcelona lo puede acercar a jugar con España, no con Perú necesariamente, depende del plan que tenga el deportivamente. Yo creo que va a esperar que lo llamen de España. Perú es tercera o cuarta opción considerando también a Venezuela.”, afirmó.

"No creo que a los 17-18 estés decidido a jugar por un país toda la carrera considerando que tienes otras opciones también. Una cosa es el deseo y otra el espacio que tienes para cumplir ese deseo a corto o mediano plazo. Puede suceder esto, no quiere decir que vaya a suceder, opción remota, pero opción al fin y al cabo: aparece competencia fuerte para el en España y Estados Unidos y elige, finalmente, Perú por descarte como Lapadula y Ormeño", añadió.









