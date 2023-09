Las urgencias de la bicolor

Como se recuerda, Juan Reynoso confirmó en conferencia de prensa que no convocó a Carlos Zambrano ya que su recuperación del desgarro en el muslo derecho iba a tener una fecha muy pegada al inicio de las Eliminatorias. Por tanto, el ‘Cabezón’ indicó que no buscaría arriesgarlo para esta fecha doble. Sin embargo, se conoce que el ‘Kaiser’ ya se encuentra recuperado y que entrena a la par de sus compañeros en Alianza Lima. Si bien no se conoce que parta como titular para el duelo de este sábado ante Cantolao, sí se conoce que se perfila a ser convocado.

En tanto a la blanquirroja, el desempeño de Miguel Araujo junto a Luis Abram no dejó muy buenas sensaciones en la zaga central de la alineación inicial ante Paraguay. Incluso se pudo ver un mejor funcionamiento de la pareja de centrales una vez que Renato Tapia dejó de jugar de volante y pasó a acompañar a Abram. Sin embargo, esta fue un último recurso y no se espera que ante Brasil vuelva a repetirse. Por otro lado, todavía no se conoce si Alexander Callens está totalmente recuperado de sus recientes molestias musculares por las que no pudo ser convocado para el duelo ante Paraguay. En este contexto, cabe la posibilidad de que Reynoso evalúe volver a contar con Carlos Zambrano para tener una opción de experiencia como zaguero central.

¿Puede ser llamado?

Reglamentariamente, Carlos Zambrano sí puede ser llamado por la selección peruana durante esta fecha doble FIFA ya que se encuentra en la lista preliminar. Por tanto, en caso Juan Reynoso desee convocarlo antes o después del partido ante Cantolao de este sábado, el defensor central deberá acudir a la Videna para unirse a la concentración del equipo nacional. Por su parte, Mauricio Larriera, entrenador de Alianza Lima, este jueves fue consultado al respecto: “Él está disponible, claro que está disponible en caso lo requieran”, afirmó previo al entrenamiento de la escuadra blanquiazul en Lurín.

Como se recuerda, el duelo entre la selección peruana y Brasil está pactado para este martes 12 de setiembre a partir de las 9:00 pm en el Estadio Nacional por las Eliminatorias.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.