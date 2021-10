En los últimos tiempos, las principales fotos que nos llegan desde la Major League Soccer no solo tienen como protagonistas a Edison Flores, Raúl Ruidíaz o el propio Yordy Reyna. También se comenzó a capturar una acción al momento de recuperar un balón o una “barrida”. Sí, los flashes se centraron en otro sector del campo: en la defensa. ¿La razón? El presente de Alexander Callens y Marcos López en la Selección Peruana.

Sus números en la última fecha triple de las Eliminatorias a Qatar 2022 o su desempeño en la Copa América 2021 no mienten: el zaguero del New York City acumuló 270 minutos ante Uruguay, Venezuela y Brasil. El caso del lateral izquierdo también es para tomarlo en cuenta: en el torneo desarrollado en Brasil -donde quedamos en cuarto lugar- sumó cuatro partidos. Y, en el camino a Qatar, no salió de la pizarra de Ricardo Gareca desde el cotejo con Ecuador, en Quito.

Analizando estos antecedentes, Depor conversó con dos periodistas que siguen de cerca y conocen como pocos la MLS. ¿Qué tan competitivo es el torneo para ambos?, ¿cuál es la referencia que marcan en medio de la competencia? o ¿qué ‘picos’ de rendimiento podrían alcanzar?

Callens y López se han vuelto pieza clave en el esquema de Ricardo Gareca para las Eliminatorias a Qatar 2022. (Foto: Agencias)

La MLS como vitrina internacional

La MLS se ha convertido en uno de los torneos que más latinos están comenzando a seguir. ¿La razón? La gran cantidad de jugadores sudamericanos y crack mundiales que han pasado por los clubes de Estados Unidos, en busca del siguiente paso en su carrera. Su evolución fue rápida, lo que ha llamado la atención de cientos de patrocinadores, que esperan encontrar a la próxima leyenda del fútbol.

“Quienes sigan pensando que la MLS es una liga ‘de retiro’ no tienen la menor idea de lo que están hablando. No solo porque es un concepto errado, sino bastante anticuado. Hablan de una tendencia en un periodo específico de tiempo que caducó hace ya varios años (más de cinco)”, explicó John Rojas, analista de la MLS, para Depor. Además, dio a conocer cinco periodos específicos del crecimiento de esta liga y por qué hoy tiene el foco de atención internacional.

Un primer periodo es caracterizado por la llegada de figuras de renombre, como Valderrama, ‘El Diablo’ Etcheverry, ‘Tren’ Valencia, entre otros, para atraer aficionados. Una segunda, denominada la “era del Jugador Franquicia o Designado”, cuando llegaron cracks como David Beckham, Juan Pablo Ángel, Thierry Henry, entre otros, quienes salvaron al torneo de la quiebra.

Los 25 mejores jugadores en la historia de MLS, entre los que destacan David Beckham, el italiano Sebastian Giovinco, el 'Pibe' Valderrama, entre otros. (Foto: MLS)

Las siguientes tres toman un rumbo distinto, con mayor inversión y recaudación. La tercera, con mejores presupuestos, los clubes apuestan por la formación de jugadores y la construcción de escenarios para los partidos. En la cuarta se aprecia el resultado de las canteras y la necesidad de importar técnicos de renombre, como Patrick Vieira, Gerardo Martino, Velko Paunovic, etc. Finalmente, la etapa actual, la misma en la que se aprecia “a más de 70 jugadores de MLS viajando cada fecha FIFA para representar a sus selecciones en las diferentes confederaciones”.

El valor de la defensa

Esta evolución trajo consigo la llegada de más ídolos a esta liga, como Zlatan Ibrahimovic y Gonzalo Higuaín, quienes atrajeron la mirada de los hinchas y de los inversionistas, en busca de nuevas figuras en la defensa, no solo por el bien del club, también para el deleite de la afición. Por ello, era preciso convocar a los mejores defensas en el mercado, para así dar pelea en cada partido.

No es de sorprender que hoy sea uno de los torneos más cotizados, con un valor total de todos los clubes de 964.83 millones de euros esta temporada, siendo el Atlanta United FC el equipo más caro y valorizado en 69.35 millones de euros. Es seguido por el NY City, cotizado en 47.30 millones. “La inyección económica que tienen los clubes les permite contratar a jugadores de nivel, muchos de ellos futbolistas sudamericanos que tienen proyección. Uno de los casos es Diego Rossi, seleccionado uruguayo, que luego fue vendido al Fenerbahçe S. K. de Turquía”, sostuvo Nick Negrini de Pulso Sports.

Estrellas del fútbol, como David Beckham, o leyenda la NBA, como Magic Johnson, son accionistas en clubes de la MLS. (Foto: Mediotiempo)

Si bien la inversión más fuerte está puesta en los delanteros y mediocampistas, los defensores también compiten en el mercado de pases. La cotización más elevada por este puesto está en 4 millones de euros (Miles Robinson de Atlanta United, James Sans de NY City FC y Eddie Segura de Los Ángeles FC). Pero si de nacionalidades se trata, esta línea posee diferentes banderas. Aunque también se han contratado jugadores africanos, según el periodista peruano, los latinos tienen una relevancia única en la MLS.

“El jugador latino ha venido a agregarle esa ‘sazón’, esa mística, ha venido a darle luz a este torneo. En cada partido muestra picardía, es técnico y son cualidades que hacen ver al mercado latinoamericano muy atractivo para importar futbolistas. Cuando conversé con el hoy director deportivo del Inter Miami, me comentó que viajaba por Brasil, Argentina, Colombia y Perú, porque para él el jugador peruano es muy técnico e inteligente en el campo”, explicó.

Los defensas peruanos la ‘rompen’

¿Qué características debe tener un defensa para ser titular indiscutible? Para Rojas, debe poseer cualidades similares a la de un jugador que milita en Europa. “Dependiendo del estilo de juego de su equipo y la filosofía de su entrenador, los centrales suelen ser altos, de buen juego aéreo, fuertes en el 1X1; los defensores externos con despliegue en velocidad y en todos los casos con capacidad de adaptación”, señaló, pues con todo ello, además de adecuarse a las particularidades de cada equipo y la ciudad donde esté ubicado, se podrá ganar un lugar en el club que lo fichó.

Marcos López se luce con gol de cabeza en la victoria del San José El lateral revelación de la selección peruana, Marco López, anotó un golazo de cabeza en la victoria 4-3 de su equipo el San José Earthquakes sobre el Austin FC en la MLS. (Fuente: América TV)

Aquí entran a tallar Alexander Callens y Marcos López. Nuestros compatriotas se han ganado su lugar como titulares en el NY City FC y el San José Earthquakes, respectivamente, gracias a sus recuperaciones de balón, amagues y astucia en el campo. No obstante, para llegar a ese nivel tuvieron que atravesar caminos distintos hasta volverse indispensables en los esquemas de juego en sus respectivos equipos.

Callens llegó a la MLS, tras su paso por la Segunda División de España, mientras que López lo hizo como su primera experiencia internacional. En ese sentido, el analista deportivo destaca “su durabilidad (muy pocas lesiones) y su progresión en el juego a lo largo de periodos con tres diferentes entrenadores: Patrick Vieira, Dome Torrent y Rony Deila, es titular indiscutido en línea de tres o de cuatro y se le valora gratamente que se haya ganado a pulso un cupo en las convocatorias de Gareca”.

En el caso de López, Negrini reconoció que “no llegó con los carteles de estrella para esta liga. Sin embargo, él supo esperar su momento y la percepción que tienen de él es que es un jugador con proyección. Matías Almeyda supo sacar de él lo mejor y reforzar lo que ya tenía. En este momento, López ya está listo para dar el trampolín a Europa y en un futuro no lejano lo hará. En San José Earthquakes lo saben, por eso el DT le da más confianza en este equipo”.

La importancia de Callens y López para la Selección Peruana

Estas cualidades demostradas y maximizadas en la liga estadounidense han permitido que Ricardo Gareca fije su atención en ambos para ser titulares en los últimos partidos que ha disputado la Selección Peruana, tanto por la Copa América 2021, así como por las Eliminatorias a Qatar 2022. Esto también es bien visto en los clubes donde militan, pues tienen la satisfacción de que sus jugadores representan a su selección y ello, a la par, le da prestigio a la institución ante una posible negociación por alguno de ellos.

NY City felicitó a Alexander Callens por el triunfo ante Venezuela por las Eliminatorias. (Foto: @NYCFC)

Si bien, como menciona Rojas, “la diferencia de edad puede que haga de Callens un jugador para hacer el resto de su carrera en MLS. Su club siempre disputa puestos arriba y tiene opciones de competencias internacionales”, algo que no deja de ser publicitado por el propio equipo en sus redes sociales. En el caso de López, “podría perfectamente buscar una experiencia en otra liga o decidir quedarse en MLS, serán ambas decisiones personales”. Ambos tienen en común que, por el nivel alcanzado, son reconocidos y valorizados por sus equipos.

Resta saber qué camino tomarán. Por lo pronto, los próximos retos que Callens y López asumirán serán los partidos contra Chile, Bolivia y Argentina, por la fecha triple de octubre. El zaguero ya tiene un lugar en el esquema del ‘Tigre’, aunque para estos cotejos ello pueda cambiar, teniendo en cuenta el llamado de otros defensas en este puesto, como Carlos Zambrano y Miguel Araujo. En el caso del lateral izquierdo, su competencia directa es Miguel Trauco, quien volvió a tener continuidad con Saint Étienne. Gareca tiene la respuesta final.





