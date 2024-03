Reyes nació en Estocolmo, es de origen sueco, pero tiene ascendencia peruana gracias a su padre. El joven defensa central es categoría 2008 y a pesar de su corta edad ya mide 1.83 cm. Además, ya tiene un contrato profesional con el Hammarby IF de la primera división de Suecia. Un club que además tiene como copropietario a la leyenda Zlatan Ibrahimovic. Emil, dado las raíces que tiene, puede ser considerado para la ‘Bicolor’ en un futuro al ser un gran prospecto.

El joven defensa de raíces peruanas inició en las canteras del Sparvagens FF hasta que en 2021 llegó al Hammarby IF, donde terminó el proceso de divisiones menores. Por sus condiciones, pasó a la Sub 15 de su club, luego a la Sub 16 y el año pasado firmó su primer contrato profesional. Hace un par de días hizo debut en el primer equipo en un amistoso de pretemporada, el central estuvo presente en uno de los dos encuentros contra Sandviken.

A tan corta edad y jugar en el primer equipo profesional de su club, más allá de que sea un amistoso de pretemporada, da cuentas de la proyección que puede tener Emil Reyes a sus 15 años. Por ello, rápidamente la selección de Suecia identificó al jugador y de momento tiene ganada la carrera por tenerlo en su radar, pero no está descartado aún para jugar por Perú.

¿Emil Reyes puede jugar por Perú?

Emil Reyes aún puede jugar por Perú pese a que ya ha sido llamado por la selección de Suecia Sub 15. El año pasado fue convocado para dicha categoría para jugar dos amistosos contra Noruega. Este año, volvió ser citado para el Football Federations Cup 2024, en el cual tendrá que disputar partidos contra Inglaterra, Arabia Saudita y Corea del Sur.

Si bien está defendiendo los colores de Suecia, aún puede jugar por Perú, ya que no ha sido citado para la selección mayor ni ha jugado minuto oficial en la categoría absoluta. La esperanza de que al final decida vestir la ‘Bicolor’ aún está ahí, sobre todo porque hace poco se reunió con Matteo Pérez, otro jugador con ascendencia peruana que milita en Bayern Munich, en un restaurante y lo anecdótico fue la bandera nacional en la pared, lo que da esperanzas hacia el futuro.

La cena entre Emil Reyes y Matteo Pérez. (Twitter)





¿Están en el radar de la selección peruana?

No solo eso, el propio Fossati en una de sus primeras conferencias adelantó que había un jugador de dicho de Suecia que estaban siguiendo. “Podría sorprender a algunos, posiblemente, no lo sé. Diciéndoles que tenemos jugadores siguiendo en Suecia y no es Peña (Sergio). En Barcelona, por decir, por ahí no saben de quién estoy hablando, peruanos que hay en el mundo y acá, quédense tranquilos, que los tengo en el radar”, expresó el ‘profe’.

Cabe destacar que la selección peruana lleva tiempo ya trabajando en la búsqueda y reclutamiento de futbolistas con descendencia peruana en todo el mundo. La bicolor urge un recambio tras una etapa dorada en la que se logró clasificar al Mundial de Rusia 2018 y se llegó hasta el repechaje para Qatar 2022. Uno de los claros ejemplos es la zona ofensiva, donde Paolo Guerrero de 40 años sigue estando vigente ante la falta de variantes de nivel para el puesto.

Emil Reyes: ¿quién es el peruano que ilusiona a Fossati y juega en en el equipo de Zlatan Ibrahimovic? (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO