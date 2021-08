Gabriel Costa sigue dejando en alto el nombre del Perú en tierras sureñas. El futbolista de Colo Colo ha sabido ganarse un lugar en el once de Gustavo Quinteros y no ha defraudado su confianza, en un momento en donde el el ex extremo de Sporting Cristal sembrada dudas en los hinchas del ‘Cacique’. En lo que va de la temporada, el flamante convocado a Selección Peruana para las siguientes tres jornadas de las Eliminatorias Qatar 2022, ha marcado seis veces y brindado el mismo números de asistencias, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores en su puesto en Chile.

En cuanto a una llegada a La Videna, los números fueron suficientes para que Ricardo Gareca decida incluirlo dentro de la nómina para los choques ante Uruguay, Venezuela y Uruguay. Su registro se amplió este sábado, marcando y habilitando para el triunfo contra Antofagasta por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2021, dejando a Colo Colo en el primer lugar de la tabla de posiciones, a falta de un partido de Unión La Calera ante la ‘U’ de Chile.

Su racha positiva en ataque lo han convertido en uno de los futbolistas más influyentes en ataque del ‘Cacique’, sobre todo en los últimos seis partidos. De acuerdo al portal SofaScore, ‘Gaby’ anotó tres veces y asistió en cuatro oportunidades. Asimismo, el tiempo promedio para anotar por partido es de 73′, y dio 20 pases para su equipo, haciendo que - con el tiempo - valga la inversión hecha en la capital cuando se marchó del Rímac en busca de oportunidades.

Gareca resaltó el gran momento de Gabriel Costa en Chile

En la conferencia del pasado viernes, Gareca dio a conocer la lista de 24 convocados para la fecha triple del proceso clasificatorio, programado para disputarse entre el 2 y 9 de septiembre. Una de las principales sorpresas fue la inclusión de Gabriel Costa, al no haber formado parte de las últimas convocatorias de la Blanquirroja.

“Gabriel siempre nos ha gustado. Siempre lo hemos seguido. Rápidamente se adaptó con sus compañeros, hasta en una forma simpática. Creemos que está en un presente lindo en Colo Colo. Estuvo un lapso lesionado. Este seguimiento que le hacemos lo vemos con un buen presente para que esté en esta etapa de la selección. Lo vemos oportuno”, dijo el ‘Tigre’ en cuanto a su regreso al ‘equipo de todos’.

Cabe precisar que es la primera vez que el ex Sporting Cristal es citado para partidos oficiales con el combinado patrio. Antes estuvo para los duelos amistosos contra Ecuador, Brasil, Uruguay y Colombia, todos disputado en 2019, antes de la pandemia del coronavirus (COVID-19).





Estadísticas de Gabriel Costa en los últimos seis partidos con Colo Colo. (Diseño: Sofa Score)





