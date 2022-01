Transcurrida casi la mitad del mercado de fichajes invernal en Europa, el nombre de Gianluca Lapadula viene generando revuelo. Después de que el entrenador del Benevento, Fabio Caserta, señalara que el delantero de la Selección Peruana pidió no ser considerado más, buscando su salida del club; una serie de clubes fueron relacionados con el ‘Bambino’. ¿Qué de cierto hay en cada uno?

Depor se contactó con periodistas italianos que cubren el día a día de estas instituciones. Hasta el momento, todos los posibles destinos son equipos que militan en la Serie A: Bologna, Cagliari y Sampdoria. Aunque también se habló de una opción en el Torino, este medio pudo corroborar que no existe dicha posibilidad.

Bologna, una posibilidad

Un equipo donde ya lleva buen tiempo sonando es Bologna, que actualmente se encuentra en el puesto 12 de la Serie A, con 27 puntos (a cinco de la zona de clasificación a Europa League). En este sentido, hablamos con Luca Pincherle, de Radio Nettuno, quien nos dio más detalles sobre la opción de Gianluca Lapadula en el club.

“El equipo está buscando un delantero como suplente de Marko Arnautović. Uno de los nombres que se menciona es Strand Larsen de Groningen. Sin embargo, después de que se conoció lo que pasó entre Gianluca Lapadula y Benevento, considero que el peruano podría ser una posibilidad, ya que conoce lo que es jugar en la Serie A”, nos comentó Pincherle.

Cagliari, completamente interesados

Con el Cagliari, la opción también es fuerte. El club tiene un déficit de delanteros y su posición en la tabla de la Serie A es preocupante: está en el puesto 18 con 16 puntos, lo que lo complica con la baja. La producción goleadora del equipo también es mínima: 21 anotaciones en 21 duelos (y recibieron 42 en contra). Ante esto, conversamos con Giuseppe Amisani, de Corriere dello Sport, quien nos dio detalles del interés del club en el peruano.

“El interés está desde el año pasado. Lo único cierto por ahora es que Cagliari necesita un delantero, porque ahora solo cuenta con Leonardo Pavoletti y Joao Pedro, ya que Keita Baldé está en la Copa Africana de Naciones. En cuanto a lo económico, el club podría hacer un esfuerzo para comprar el pase de Lapadula”, aseguró Amisani.

Sampdoria, negociaciones iniciadas

Sampdoria fue uno de los últimos equipos que salió a escena, pero es el que más avanzado está. El equipo, que está en el puesto 15 de la Serie A con 20 unidades, quiere un intercambio de jugadores y el ofrecimiento ya está hecho. Para esto, nos comunicamos con Emmanuele Gerboni, especialista en novedades de Sampdoria, quien nos dio más detalles de esta opción.

“Sampdoria ha propuesto un intercambio por Ernesto Torregrossa. El ofrecimiento está hecho. Solo se está esperando la respuesta de Benevento. En caso pidan dinero, buscarán negociar ese préstamo con otros equipos”, señaló Gerboni. Es decir, la respuesta final la tiene el Benevento.

Lapadula vs. Benevento

En las últimas horas, la relación entre Gianluca Lapadula y su equipo se ha resquebrajado. Tras la declaraciones del estratega de los ‘Brujos’, el abogado del ‘9′ salió a negar que su representado se haya negado a ser convocado. Lo que sí dejó en clatro es que ‘Lapagol’ desea ser vendido, pero que jugará hasta el último minuto con la camiseta ‘Giallorossi’.

Para Giuseppe Coppola, corresponsal del diario Il Sannio Quotidiano de Benevento, este último incidente podría hacer mas compleja la transferencia del exLecce, incluso llegando a instancias judiciales.

“La situación no es muy fácil porque ahora no tienen una buena relación. Creo que al final saldrá de Benevento para este mercado. Solo tienen que ver los posibles efectos que podría tener en el tribunal deportivo, si el club y el jugador llegarán a una batalla de justicia. Sobre todo la parte de Lapadula, porque Benevento no quiere cumplir la promesa de dejarlo ir en esta ventana de transferencias”, nos comentó. Se vienen días movidos en el futuro de Gianluca Lapadula. ¿Dónde acabará el atacante de la blanquirroja?





