Hace unos días, se confirmó la llegada de Aldair Fuentes a Fuenlabrada de la Segunda División de España. Ello permitió al hincha soñar con una posible dupla peruana, al estar Jeisson Martínez como el reciente goleador del elenco azul.

Sin embargo, el atacante nacional decidió iniciar un nuevo desafío, llegando hasta el fútbol de Armenia para convertirse en el nuevo refuerzo de Ararat de ese país.

Con la partida de Jeisson Martínez al fútbol de Armenia, Fuenlabrada pierde a una de sus principales figuras en ofensiva, teniendo que buscar rápidamente para no iniciar el campeonato de ascenso sin un centrodelantero de la capacidad goleadora que mostró el deportista nacional.

Cabe destacar que el proyecto ambicioso que muestra el elenco español lo catapulta como uno de los favoritos para lograr el ascenso. Incluso, este plan de trabajo fue el que sedujo a Aldair Fuentes para llegar a la institución.

Martínez fue presentado en Armenia. (Foto: Ararat)

Jeisson Martínez sueña con defender la camiseta de la Selección Peruana

Su buen rendimiento en España le permitió a Jeisson Martínez entrar en el radar de Ricardo Gareca. El delantero está en permanente evaluación y podría ser una de las novedades en el proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022, si es que el ‘Tigre’ así lo cree conveniente.

“Llegar a la Selección Peruana es uno de mis sueños desde que soy pequeño. Pero como siempre he dicho, no depende solo de mí. Solo me queda continuar trabajando para poder conseguirlo. Paolo Guerrero no solo es el '9′ en Perú, sino que además ha tenido una carrera exitosa en Europa. Lo considero un referente, pese a que yo tenga distinta forma de juego como delantero”, sostuvo en diálogo con Depor.

