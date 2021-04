Alianza Lima sumó una importante victoria frente a Municipal, el último martes en un duelo pendiente por la fecha 2 de la Liga 1. Ese partido también marcó el debut de Jefferson Farfán con los íntimos, después de casi 17 años. Si bien la incorporación del delantero da un golpe de ánimo a todo el equipo, también es sabido en el camarín que él es el capitán.

Así lo dio a conocer Josepmir Ballón, esta mañana en conferencia de prensa virtual, cuando le consultaron por qué le pasó la cinta, cuando este fue cambiado. “Sabemos que el capitán del equipo es Jefferson. [...] Hay líderes que pueden ser capitanes, pero está claro que el capitán del equipo es Jefferson. La cinta se la darán quien la tenga a él y así Jefferson, si le toca salir”, sostuvo.

Ballón ingresó como capitán en el choque ante la ‘Academia’ y manifestó la responsabilidad que conlleva la cinta. “Creo que me lo he ganado con mucho trabajo y sacrificio, pues voy a querer hacer lo mejor para Alianza Lima, desde el lugar que me toque. Siento que soy un líder silencioso”, comentó.

“Algo que resaltar es que estamos invictos. Este ultimo partido, como lo hemos jugado, hay que destacarlo, pues ganamos con un hombre menos. Nos va a tocar luchar todos los partidos y dejar a Alianza en lo más alto, que es lo que queremos todos. Nos da un termómetro de lo que queremos y lo que buscamos como equipo”, agregó.

Sobre la dupla que formó con Pablo Míguez en la primera línea de volantes, Ballón sostuvo que “este es un buen grupo y nos sentimos bien todos. Nos hemos dado cuenta que los que ingresaron para el segundo tiempo lo hicieron de la mejor manera, como los que estuvieron desde el inicio. Yo me siento bien con todos mis compañeros”.

Finalmente, dio detalles de por qué se quedó en Alianza Lima: “Fue un tema más moral, que va conmigo. Me sentía en deuda, pero también es algo que lo venía pensando. Muchos compañeros pueden jugar en Liga 1 o 2, pero son muy pocos lo que pueden jugar en Alianza Lima. Yo quería poder estar aquí y gracias a Dios se dio”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.