Uno de los jugadores que supo ganarse el cariño de la afición de Boca Juniors fue Luis Advíncula. Si bien tuvo picos y bajones, desde su llegada a mediados del 2021, hoy es uno de los ‘fijos’ en cada partido que tiene el club en el campeonato argentino, incluso, fue clave en la campaña ‘xeneize’ para llegar a la final de la Copa Libertadores 2023. Por todo ello, era evidente que tarde o temprano se conocería si continuaría o no en el equipo, teniendo en cuenta que su contrato culmina en diciembre de este año. ¿Qué dijo el jugador al respecto?

En diálogo con el programa ‘AquiTVO’, el defensa de la Selección Peruana admitió que de momento no se ha dado la oportunidad de tocar ese tema, aunque sí tiene la predisposición de quedarse. “Aún no hemos hablado mucho, tengo contrato hasta fin de año. Me gustaría quedarme, me siento muy cómodo y muy contento acá, vamos a ver cómo sigue la cosa en los próximos días”, aseguró.

Asimismo, se refirió al estilo de juego que se tiene en Argentina y las diferencias con otros torneos internacionales. “Es bastante complicado por la intensidad que hay, en otras ligas, los extremos o los delanteros, se dedican más a jugar. Acá te presionan todos y a los muchachos que se han ido a Europa les digo que hay más espacio y tiempo, juegan más tranquilos”, expresó.

Según informan desde Argentina, ya se dio una primera conversación con Advíncula para que el jugador permanezca con el club hasta diciembre del 2026. Solo este año, el ‘Rayo’ acumula 11 partidos con el cuadro ‘xeneize’, así como una asistencia y 832 minutos en campo. En líneas generales, con Boca ya suma 112 encuentros, marcando en cinco ocasiones y asistiendo en otras seis.

Se acomoda al sistema que diga el DT

Tras conocerse la lista de convocados de Jorge Fossati, para los amistosos que disputará la bicolor ante Nicaragua y República Dominicana, se le preguntó a Advíncula respecto al sistema de juego que emplearía el DT uruguayo, que se prevé será el 3-5-2, que habitualmente usó en Universitario de Deportes y que también dijo en conferencia de prensa que “la vamos a plantear de entrada”.

Sobre ello, precisó al programa argentino ¡De Una! que “no me incomodaría. He jugado algunos partidos de lateral izquierdo, no de carrilero. Sabemos que el jugador siempre quiere jugar. Así sea hasta de central. Entonces, si a las finales llega un momento en que se requiere que lo haga, no tendría ningún problema”.

Incluso, añadió si se le acomoda o no el rol de carrilero. “Cuando llegue a Perú hablaremos más profundo de eso. A mí me gusta. Porque de carrilero, al tener un stopper a tu espalda, vas mucho más confiado (al ataque). Es una posición que a cualquier lateral le gusta. Si bien tenemos que defender, me gusta atacar, hacer goles, ser protagonista”, explicó.

La agenda de la Selección Peruana

Luego de conocerse la nómina de convocados de Jorge Fossati, la Selección Peruana comenzó a trabajar en la Videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m.

Si bien aún no se confirman los amistosos que habrá en junio, sí se tiene en agenda los rivales y las fechas en las que jugará la bicolor en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





