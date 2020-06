A pesar de ser hincha de Universitario de Deportes, se formó en San Martín, club que le dio la oportunidad de cumplir su sueño de jugar al fútbol y que lo ayudó a llegar a Europa, precisamente a Portugal, donde defiende al Leixoes FC. Y si bien Matias Pacheco no ha podido debutar -llegó la pandemia- tiene el objetivo de ganarse un lugar en el primer equipo y mantenerse en el fútbol europeo por muchos años. Claro, y si todo sale bien... cumplir su sueño de jugar el Sudamericano Sub20 y de vestir la camiseta crema antes del retiro.

Cuando el COVID-19 amenazaba el mundo, Matias fue uno de los afortunados que pudo abordar un vuelo humanitario que lo trajo al Perú. Luego de pasar el periodo de cuarentena en un hotel, entrena en su casa y cuenta las horas para volver a Portugal y cumplir sus sueños.

Pacheco conversó con Depor y nos contó cuáles son sus expectativas en el competitivo fútbol portugués. “Todavía no tengo fecha de regreso, mientras tanto estoy entrenando acá, exigiéndome todos los días para llegar de la mejor manera. Una vez allá, lo primero es realizar una buena pretemporada (que sería entre agosto y setiembre) para mostrar mi fútbol y que puedo ser útil al equipo, porque luego de mi fichaje estuve un mes y ni siquiera pude jugar”, señaló.

La Selección Peruana también es uno de sus objetivos. El próximo año se realizará el Sudamericano Sub-20 en Ecuador y Alejandro desea trabajar duro para poder cumplir su gran meta que es representar al país.

“Mi idea es tener la mayor cantidad de minutos posibles en Portugal. Sé que no se va a jugar el torneo de Reserva y eso me puede dar mayores posibilidades para un llamado. Aunque también me da un poco de pena porque tengo amigos de mi categoría que están jugando el torneo de Reserva y que se les acabe de la nada es un poco feo. Directamente no me han contactado de la selección, pero sé que hay interés por contar conmigo”, agregó.

Pacheco desea continuar su carrera en Europa por mucho tiempo. Incluso se ha puesto como meta vestir la camiseta de Manchester United, donde jugó Paul Scholes, uno de sus ídolos. Italia es otro mercado que le llama la atención (Andrea Pirlo es otro de sus referentes).

“Mi objetivo es estar el mayor tiempo en el extranjero, como Claudio Pizarro, quien se mantenido en la élite del fútbol mundial por mucho tiempo. Todo jugador sueña con estar en el extranjero con el nivel de él. No hay muchos jugadores peruanos en el extranjero y creo que podemos ser más”, aseguró.

Pero Matias no solo admira a jugadores extranjeros, también a peruanos como Renato Tapia y Nolberto Solano, a quien pudo disfrutar en Universitario de Deportes, equipo del que es hincha y en el que sueña retirarse. “Siempre he sido hincha de la ‘U'. Si algún día regreso al Perú, quisiera jugar allí”, sentenció.

