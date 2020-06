Han transcurrido cuatro años desde que Beto da Silva tuvo su primera experiencia en el fútbol del exterior. En enero del 2016, el delantero formado en Sporting Cristal estaba volando a Holanda para sellar su vínculo con el PSV Eindhoven. Tras ser unas de las gratas revelaciones del torneo peruano 2015, el atacante nacional había logrado dar el salto a un club grande de Europa.

Aquel nivel que mostró con la casaquilla de Sporting Cristal lo mantuvo durante su paso por el PSV Jong, prácticamente jugaba todos los fines de semana y anotó en varias ocasiones. Pascal Jansen fue su entrenador en el equipo de la reserva del segundo club más ganador del balompié tulipán.

Depor conversó en exclusiva con el estratega de 47 años, quien hoy en día se desempeña como asistente técnico del AZ Alkmaar. Jansen señaló que estaba convencido en que el peruano podía trascender en PSV, sin embargo, considera que le faltó tomar las cosas con más calma. Sin embargo, no niega la posibilidad de volver a contar con él en el fútbol de Holanda.

¿Qué cualidades destaca en Beto da Silva, las cuales lo hicieron ser futbolista del PSV Eindhoven?

Beto era un joven jugador sudamericano muy talentoso que estuvo en nuestro radar mucho antes. Luego tuvimos la oportunidad perfecta de ficharlo cuando quedó como jugador libre. Era un futbolista completo en ataque, con una mezcla de ritmo y velocidad excepcionales. Debo destacar también su inteligencia para el juego. Él quería desarrollar su carrera en Europa y encontró en PSV el mejor lugar para eso.

¿Considera que pudo haberse consolidado en el primer equipo del PSV?

Estoy seguro de que pudo haberlo hecho. Pero los jugadores jóvenes suelen ser muy impacientes. Su tiempo aún no había llegado. Me hubiese gustado que se tomé más tiempo para adaptarse a la exigencia del primer equipo. Iba en el camino correcto, pero todavía no estaba 100% preparado.

En los últimos meses que pasó en Holanda llegó la información que ya estaba entrenando en el primer equipo...

Es cierto, se unió a los entrenamientos del equipo principal y alternó en algunos partidos amistosos. En PSV tratamos de convencerlo de que tuviera más paciencia, pero Beto tenía otros planes.

Después de salir del PSV no pudo consolidarse en otros equipo del exterior. ¿Por qué cree que pasó eso?

Es difícil darte una opinión detallada porque lo perdí de vista cuando se fue a Gremio. Lo que si puedo precisarte es que creía en Beto y en sus cualidades. Sin embargo, no logró demostrar su potencial. Siempre espero que las personas aprendan de experiencias anteriores para que no repitan los mismos errores que cometieron en el pasado.

Beto da Silva llegó este año a Alianza de Perú y espera volver a emigrar en el corto plazo. ¿A usted le gustaría contar con él en AZ Alkmaar?

Definitivamente. Sin embargo, me gustaría tener un Beto más maduro y que se haya adaptado más al fútbol del exterior. Si viene su versión “joven”, tendríamos que volver a ser pacientes tanto el club como él.

