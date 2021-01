Matías Succar fue anunciado como nuevo jugador de Lask Linz de Austria, un club poco conocido en el Perú, pero que posee una larga historia en su país. El propio delantero se encargó de revelarlo en su última entrevista, tras debutar con el club en un amistoso.

“Es un club que viene peleando estos últimos años en la liga austriaca. Hace dos años ascendieron. No han podido ganar la liga, pero siempre le han peleado al Red Bull y han clasificado a todas las últimas Europa Leagues”, sostuvo Succar a ESPN Perú.

Precisamente, en la última edición de la Europa League, el elenco austriaco llegó a los octavos de final, a base de buenos resultados, como un empate ante el Tottenham, aunque fue eliminado en dicha instancia tras medirse contra el Manchester United. “Es un equipo que tiene una forma de jugar establecida, muy estructurada”, agregó el atacante de Municipal como Unión Comercio.

Ese estilo de trabajo fue lo que enganchó a Matías, según comentó. “Los pocos días que tengo acá me he dado cuenta que ayudan mucho a sus jugadores, le dan todas las armas para sacar tu máximo potencial. Cuando se dio la propuesta, la verdad que a mí me emocionó mucho un club que está peleando la Europa League”, sostuvo, el atacante que espera un llamado de Gareca para la fecha doble de marzo.

Ante estas razones, el menor de los Succar confesó que ”hora estoy feliz aquí y estoy seguro que tomé la decisión correcta”, sobre todo por la intensidad del juego que propone el Lask Linz. Sin embargo, aceptó que debe trabajar duro, pues la intensidad del juego es lo que le esta costando en la actualidad, pues es la primera experiencia que tiene en el fútbol del ‘Viejo Continente’.

“Los delanteros no paran de correr en ningún momento del partido, sea para atacar o para defender, incluso para contraatacar y eso -creo- que es lo que más me ha chocado, pero cada día me he sentido mejor”, afirmó ‘Mati’, que poco a poco se va asentando en Austria. Que le vaya bien.





