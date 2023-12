Con el término de la temporada 2023 se pudo conocer los clubes que no continuarán en la Liga 1 Betsson, así como los nuevos inquilinos para el próximo año. Uno de ellos será Los Chankas, que viene anunciando sus refuerzos, de cara al inicio de la pretemporada. No obstante, se filtró el interés del club de Apurímac por el Miguel Araujo, zaguero de la Selección Peruana y que actualmente mantiene contrato con Portland Timbers de la MLS. ¿Qué dijo el jugador al respecto?

En diálogo desde Andahuaylas para Radio Titanka, el defensa nacional aseguró que se encuentra bien en la liga de Estados Unidos, por lo que ve complicado que retorne pronto al campeonato peruano. “Me siento muy contento en Portland Timbers, tengo tres años de contrato aún, más un plus. Estoy feliz allá”, sostuvo el central de 29 años.

Pese a ello, se mostró contento porque más clubes de provincia participen de la Primera División. Eso sí, recalcó el rol que tienen las divisiones menores para el fortalecimiento del club, no solo a nivel institucional, también por lo deportivo, pues consideró que ello le dará vigencia con el tiempo.

“Me siento muy contento que muchos equipos de provincia estén subiendo a Primera y me sentiría más contento que empiecen a invertir en todas sus inferiores para que puedan crecer y mantenerse en Primera. Que el reto sea ese, que no sea solamente un año, sino que lo prolonguen y aspiren a más”, agregó el exdefensa de Alianza Lima.

Los números de Miguel Araujo

El central de 29 años llegó a Portland Timbers a mediados de año, luego de vestir la camiseta de Emmen de Países Bajos por cuatro temporadas. En su nuevo club, el peruano tuvo que acostumbrarse rápidamente al estilo de trabajo que tienen en el elenco de la MLS, pues arribó a mitad de la temporada.

Respecto a sus registros, de momento solo ha participado en cinco partidos, tres de ellos por la MLS y dos por Leagues Cup. Sin embargo, el DT Phil Neville lo tiene en cuenta para el arranque de la pretemporada. Con la Selección Peruana, el defensa jugó en cuatro cotejos, dos de ellos como titular en los amistosos frente a Alemania y Corea del Sur.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO