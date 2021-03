Sueña en grande. Pedro Gallese es el portero titular de la Selección Peruana de Fútbol. ESPN, medio internacional deportivo, habló con el guardameta y pudo averiguar detalles de su situación actual en la MLS como también los deseos del ‘Pulpo’ para su futuro futbolístico.

Pedro Gallese mantiene sus sueños intactos afirmando que siempre ha deseado jugar en Europa. ¿El país? El guardameta respondió lo siguiente: “El sueño de ir a Europa siempre está. Me gustaría España, Inglaterra o Italia. Y más con lo que está haciendo Renato Tapia, sería lindo. Uno siempre piensa en hacer las cosas bien”.

El guardameta también habló sobre su paso en el fútbol peruano, donde destacó a una de sus grandes amistades en el arco. Gallese afirmó tener una buena amistad con Leao Butrón, con quien compartió equipo en La Victoria.

“No es que me haya dolido mucho, sí me parece un poco injusto con él, porque él ha hecho mucho por Alianza, le ha dado momentos muy felices a Alianza. También noté que no se habló mucho sobre su retiro y me parece increíble porque es un arquero que ha dado mucho, no solo a Alianza sino al país. Eso sí me pone un poco triste, pero sé lo grande que es él y todo lo que ha hecho en Alianza. Me enseñó mucho en su momento cuando yo estaba en San Martín, y solamente me quedan palabras de agradecimiento”, mencionó Gallese.

Eso sí, el ‘Pulpo’ se dio tiempo para hablar sobre el equipo del cual es hincha, Alianza Lima. Gallese aseguró que siempre tiene como opción al cuadro blanquiazul y no descartó un posible retorno al fútbol peruano. “Sí, si dios quiere, seguro que va a ser la primera opción. Pero no depende solo de mí, sino del club también”, afirmó el guardameta.

Como bien sabemos, Pedro Gallese fue uno de los miles de futbolistas que fueron afectados por la pandemia causada por el COVID-19. Debido a esto, el guardameta afirmó que el parón que tuvieron sin jugar al fútbol fue complicado.

“Fue bastante duro porque veníamos entrenando dos semanas en Videna agarrando ritmo de nuevo. Luego pasó el tema de la cuarentena y fuimos viendo soluciones de entrenar en mi jardín”, afirmó el portero.

Por último, el entrevistador le preguntó sobre su relación con Gianluca Lapadula, uno de los últimos en formar parte de la Selección Peruana. Asimismo, el ‘Pulpo’ asegura que el italoperuano ya sabe cual es el más grande del Perú. “Yo le he estado diciendo quienes son los equipos más grandes de la Liga y que Alianza Lima es el más grande”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR