Hace cuatro meses, cuando debutó con la camiseta del Nantes, el Perú se preguntó: ¿Quién es Percy Prado? ¿Es peruano? ¿De qué equipo salió? ¿Por qué estaba enfrentando, de un momento para otro, al poderoso PSG?

Tantas dudas y tan pocas certezas no necesariamente eran algo malo. El lateral derecho –nacido en Lima– vive en Francia desde los cuatro años y ha desarrollado toda su carrera allá. La información sobre su vida, obvio, era limitada.

Por eso, FullDeporte entró ‘al toque’ en contacto con Percy Prado para tenerlo como invitado en el programa estreno a través de la plataforma de Depor. En la entrevista, el compañero de Cristian Benavente contó de todo, desde sus raíces peruanas hasta la ‘conversa’ que tuvo con Ricardo Gareca.

¿Cómo empezó tu carrera allá en Francia?

Comenzó cuando tenía seis años. Un amigo me llevó a hacer pruebas en el club y las pasé. Me quedé hasta llegar al primer equipo.

Has jugado tres partidos en la Ligue 1 y ya te has enfrentado a Mbappé. ¿Cómo definirías al fútbol francés?

Tácticamente trabajamos mucho. Todos los días entrenamos eso. La Ligue 1 es muy fuerte. Hay demasiados buenos jugadores.

Que estés por allá ha llamado la atención del comando técnico de la selección. ¿Se han contactado contigo?

Hablé con el ‘profe’ Gareca directamente. Fue emocionante porque no lo esperaba. Era un sueño. Me dijo que creía que me podía adaptar al juego del equipo.

Se nota tu cercanía con el país. Si te llamaran de Francia y de Perú al mismo tiempo, ¿cuál elegirías?

Yo desde pequeño sabía que quería jugar por Perú. Sé que jugar internacionalmente me aportaría mucho.

En tu posición juegan Aldo Corzo y Luis Advíncula. ¿Qué piensas de ellos?

Son excelentes jugadores. Me gusta Advíncula porque siempre juega sin miedo. Corzo también es un importante, que siempre cumple.

¿Cuál es el partido de Perú que más recuerdas?

Contra Chile, en la semifinal de la Copa América 2019. Se mostró buen nivel y mucha posesión. Ese es el juego que a mí más me gusta.

