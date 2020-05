El ministro de Salud, Víctor Zamora, habló del reinicio de la Liga 1 y los escenarios planteados para el retorno de la competencia en nuestro país. Esa semana se revisará el protocolo presentado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para dar fecha de inicio a los entrenamientos y para determinar qué escenario se elegirá para que vuelva a rodar el balón.

“Lo que conversé con la FPF hace un mes o menos, fue de escenarios. El primero era que se abrieran todos los campos deportivos en todas las sedes del país y los vuelos. Este es un escenario muy optimista pero poco probable por el momento”, dijo el Ministro de Salud en GOLPERU.

Víctor Zamora dijo que por el momento no están contemplado los traslados al interior del país en esta etapa de reactivación de la economía. “Tememos una epidemia heterogénea, estamos siendo duramente golpeados en algunas zonas del norte y en un mes puede que el COVID-19 ya haya dejado esas zonas y esté más presente hacia el sur. La dimensión no la sabemos. El solo hecho que la epidemia se esté moviendo en el país y en Lima hace que yo avizore que no se van a abrir los vuelos en corto plazo incluso los internacionales”, declaró.

“El segundo escenario es abrir cierto número de sedes donde el transporte sea mixto, aéreo y terrestre. En ese caso el aéreo con restricciones que obligarían a contratar vuelos chárter exclusivos por el aforo dentro del avión y eso encarece el deporte. Es un escenario más viable dentro de lo que cabe”, opinó el Ministro de Salud.

El otro escenario para la reactivación de la Liga 1 se trata de concentrar a todos los equipos en algún lugar y desarrollar un tiempo el campeonato en una sede concentrada, apuntó el Ministro.

¿Qué escenario será? se preguntó Víctor Zamora y respondió: “La epidemia lo definirá”.

“Las consideraciones que hemos tomado para flexibilidades económicas, se da por factores de salud, como es el caso de reducir los contagios. No sugerimos que la actividad se dé en Lima, no somos los indicados”, dijo el Ministro quien añadió que se sostendrán reuniones con el Ministro de Educación y el IPD para ver el tema del reinicio de las competencias.

Fútbol sin público: “Hay que tener paciencia”

“Si vemos un partido nos abrazaremos por un gol en vivo, viendo repeticiones ya no da ganas de abrazarse. Lo veremos en la casa y eso ya es bastante. No habrá hinchada en los estadios por un rato pero hay que tener paciencia y fe, esto va a pasar y volveremos años estadios. Seguramente el en camino tendremos una vacuna o medicamentos. En ese camino vamos a tener fútbol en vivo y eso es bueno por nuestra salud mental y para la hinchada”, dijo Víctor Zamora.

Para reactivar el fútbol de manera óptima el Ministro de Salud dijo que hay que aprender hay que ser flexibles y hay que ceder. “El objetivo mayor es volver a las canchas, que el deporte vuelva. Si en ese objetivo cedemos, conversamos, aprendemos, nos apoyamos, el objetivo estará más cerca. Si nos ponemos egoístas, intransigentes, ese objetivo no se va a lograr y los grandes perdedores vamos a ser los que nos gusta tanto este deporte. La unidad será clave”.

