Son muy pocos los defensores peruanos que han debutado con apenas 16 años, y la lista se reduce aún más si tomamos en cuenta aquellos que han podido sostenerse cuatro temporadas de manera regular con titularidades en Primera División. Uno de ellos es Arón Sánchez, quien cuatro años después de estrenarse en la Liga 1 Te Apuesto, está listo para afrontar un nuevo desafío: armar las maletas por primera vez para emigrar. Su destino será la exigente liga colombiana, luego de no haber podido disputar la Liga 2 con Unión Huaral, su último equipo.

El defensor de 21 años estará llegando en los próximos días al país ‘cafetero’ para integrarse de inmediato a los entrenamientos de su nuevo equipo. Sin embargo, todavía no podrá firmar contrato, ya que actualmente el libro de pases se encuentra cerrado hasta mediados de año. Los primeros meses de Sánchez en suelo colombiano servirán de adaptación a un nuevo país y al estilo de juego. El nombre del club no se puede revelar por un tema legal para que la transferencia se cierre con éxito .

Los números que llevaron a Arón Sánchez al extranjero fueron bastante resaltantes. Desde que debutó en 2020 hasta la temporada pasada, sumó un total de 88 partidos en la Liga 1, siendo titular en el 97% de sus presentaciones, todas con la camiseta de la Academia Cantolao. A esto hay que sumarle sus siete goles, demostrando sus cualidades en el juego aéreo, marcando el 71% de sus anotaciones de cabeza.

Temporada Club PJ Titular 2023 Cantolao 20 17 2022 Cantolao 24 24 2021 Cantolao 23 23 2020 Cantolao 21 21

¿Por qué Arón Sánchez no pudo jugar en Unión Huaral?

Tras finalizar su contrato con Cantolao la temporada pasada, pasaron varios meses sin saber dónde continuaría su carrera. A inicios de abril, se dio a conocer que Arón Sánchez jugaría esta temporada en Unión Huaral de la Liga 2. Lamentablemente, el defensor no llegó a disputar minutos con el equipo ‘naranjero’. Esto debido a que dicha institución no recibió la licencia respectiva para participar en el torneo de Segunda División.

La última vez que entrenó en dicho club fue el 25 de abril, en medio de la disputa legal de los huaralinos por ser repuestos en la Liga 2, la cual aún no encuentra una luz al final del túnel para los del norte chico. No tuvo muchos problemas para desvincularse de Unión Huaral, ya que al ser uno de los últimos fichajes, no pudieron registrar su contrato en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), lo cual le permitía firmar con otro equipo sin problema.

Arón Sánchez solo realizó entrenamientos con Unión Huaral esta temporada. (Foto: U.Huaral)

Arón Sánchez y otras oportunidad de emigrar

En la temporada 2023, siendo su último año de contrato con Cantolao, empezaron a llegar ofertas para comprar su pase. La más cercana fue desde Ecuador, aunque, según expresó el propio Arón, el ‘Delfín’ no aceptó el monto importante que ofrecía Aucas. Ante esta negativa, apareció otra oferta desde Emiratos Árabes Unidos, la cual esta vez no fue aceptada por el futbolista, ya que se trata de un contrato bajo.

Desde Europa también lo tuvieron en la mira. Según pudo conocer Depor, a través del reconocido periodista John Cross, el Arsenal de Inglaterra habría estado siguiendo los pasos del jugador peruano durante la temporada 2021. La idea inicial era formalizar una invitación para que pudiera realizar pruebas, lo cual no llegó a concretarse.

📝Me informa el periodista inglés @johncrossmirror que Arón Sánchez fue invitado a entrenar con el Arsenal de Inglaterra. Gran noticia para un defensa central con gran proyección en el fútbol peruano.@tuitdepor — Franz Tamayo (@franztamayo29) June 19, 2021





Una relación que terminó mal

En 2023, Arón Sánchez solo llegó a disputar 21 partidos, siendo dejado de lado en los últimos nueve compromisos del Torneo Clausura. De parte de Cantolao nunca se comunicó la razón de las ausencias del defensor, quien no tenía ninguna lesión. Su exclusión fue explicada hace unas semanas por el propio futbolista, quien argumentó que no pudo terminar el campeonato pasado solo por una decisión unilateral de la dirigencia, ya que no quiso aceptar una oferta para ir a Emiratos Árabes.

“Por no aceptar ir a Asia, repentinamente me congelaron en el equipo a finales del 2023. Seguidamente salió un fuerte rumor de que yo estaba metido en apuestas sin ninguna prueba de por medio. Incluso me dijeron que ‘Kiko’ Mandriotti (dueño y fundador de Cantolao) había influenciado en la FPF para que dejaran de convocarme a la selección peruana. Me reuní como jugador con varios equipos y todos me dijeron que los Mandriotti hablaron muy mal de mí y que decían por todos lados que estaba involucrado en el tema de apuestas”, indicó Sánchez a través de un comunicado en sus redes sociales el 30 de abril de 2024.

Desde Cantolao no emitieron ninguna respuesta tras lo comunicado por Arón Sánchez, cerrando así el capítulo entre ambas partes.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR