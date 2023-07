El Celta de Vigo logró una estrecha, pero importante victoria ante el Olympique de Lyon, este sábado 29 de julio en el estadio Balaídos, situado en la ciudad de Vigo. Con la participación del peruano Renato Tapia, desde el minuto 74, los españoles se hicieron acreedores del XXVI Trofeo Memorial Quinocho-Copa Centenario. Este partido sirve como preparación para la pretemporada de los Celestes de cara a su próxima participación en La Liga.

Luego de un potente disparo inicial de Hugo Sotelo, los ‘Leones’ tomaron el control del balón, aunque solo inquietaron con dos tiros de Lacazette que fueron resueltos con seguridad por Iván Villar. El joven jugador de la cantera comenzó como titular debido al inminente traspaso de Rubén Blanco al Marsella.

Con el transcurso del tiempo, los locales mostraron un aumento en su rendimiento. El sistema 4-4-2 marchó de manera excepcional. Cada vez que recuperaron el balón, contaron con Iago Aspas para ejecutar contraataques. Tanto El Mago de Moaña como Strand Larsen probaron a Anthony Lopes, guardameta rival, con remates antes del segundo tiempo.

A pesar de los cambios realizados por Blanc, el Olympique no tuvo mejorías en el complemento, salvo en el tiempo extra con una jugada personal de Mboup. Por otro lado, el Celta estaba en control del partido y logró quedarse con el Memorial Quinocho-Copa Centenario luego de un espectacular gol de Carles Pérez (71′).

Renato Tapia entró al campo a los 74′ para contribuir y asegurar el triunfo. Es importante mencionar que en los últimos tres partidos amistosos, Rafa Benítez no ha incluido al peruano en el once inicial, pero el jugador ha entrado como suplente en todos los encuentros. Ahora, los ‘Célticos’ tiene toda su atención puesta en el enfrentamiento contra el Wolfsburgo, el próximo sábado 5 de agosto.





Lyon y Celta cerca de cerrar el traspaso de Renato Tapia

Como se recuerda, el pasado 5 de julio, L’Equipé informó sobre el interés del Olympique de Lyon, uno de los equipos más emblemáticos de Francia, en adquirir los servicios de Renato Tapia. Desde entonces, el club francés se ha comunicado con los directivos del Celta para conocer las condiciones necesarias para fichar al jugador.

Con solo un año de contrato por cumplir, en Celta de Vigo no ven con malos ojos la venta de Renato Tapia, más aún si no gastaron ni un dólar por su incorporación (llegó en calidad de jugador libre). Es decir, con solo 12 meses de lazo, es una oportunidad que no piensan desaprovechar para generar algo de caja, para lo que se sentarán -este sábado- tras el amistoso para terminar de hilar los detalles de su venta o descartar la transacción.

¿Cómo llegó la oferta por Tapia?

Depor se puso en contacto con periodistas que siguen de cerca la actualidad de los ‘Leones’ para obtener más detalles sobre esta operación y, especialmente, descubrir cómo surgió el interés del Olympique de Lyon, siete veces campeón del fútbol francés, por nuestro mediocampista. Fue así que se llegó a una sola persona: Matthieu Louis-Jean.

El recién nombrado jefe de scouting del club francés, durante la reestructuración del club, fue clave en el contacto con el volante nacional. La primera temporada que tuvo el ‘Cabezón’ con el club de Galicia llamó la atención de Matthieu, por lo que no dudaron en contactarse con él, ante la necesidad de un mediocampista con características defensivas.

