Los cuatro partidos que disputó la Selección Peruana en este arranque de Eliminatorias no fueron los mejores. De 12 puntos posibles, el equipo que dirige Ricardo Gareca solo obtuvo una unidad y se ubicó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, solo por encima de la Selección de Bolivia.

En una reciente entrevista con el diario AS, Renato Tapia analizó el presente de la bicolor y aseguró que aún hay trabajo por hacer. “Han sido partidos muy difíciles y no sacamos los puntos que hubiéramos querido. Quedan muchas cosas por mejorar para retomar lo hecho en las eliminatorias anteriores. Han sido semanas y partidos muy difíciles, pero esperemos que el próximo año sea distinto”, señaló el mediocampista.

“Es cierto que en el esquema estoy algo más solo, pero el trabajo lo hacemos todos, también los que están por delante de mí. Parece que estoy solo, pero me siento muy acompañado por la gente que tengo cerca”, continuó.

En la misma conversación, el jugador del Celta de Vigo aseguró que se siente cómodo en el cuadro que actualmente dirige Edardo Coudet, a quien comparó a nivel técnico con Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

“Estoy muy bien, tanto yo como mi familia. Sólo tengo que dedicarme a jugar. Luego hay un grupo muy bueno, algo que es muy importante. Me recibieron muy bien, la calidad humana de la gente es espectacular y todos los que lleguen se van a sentir muy a gusto porque son personas top”, sostuvo sobre su presente en el Celta.

El jugador fue consultado por si siente alguna similitud de Coudet con el ‘Tigre, a lo que respondió: “Sí, además parte del cuerpo técnico de Coudet ha trabajado con el cuerpo técnico de Gareca. Los dos son argentinos y tienen un estilo de juego algo distinto, pero la idea va por ahí, así que contento de que lo entiendo bien”.

Finalmente, sobre su trámite de nacionalización, Renato Tapia señaló: “No sé como va, estoy enfocado totalmente en el fútbol y no he preguntado ni he visto nada. Se retrasó por el tema del Covid y yo me quedé en ese retraso”.

VIDEO RECOMENDADO

'Full Deporte por Depor': todo sobre la salida de Daniel Ahmed de Alianza Lima