Cuando se tiene doble nacionalidad, la posibilidad de representar a una de ellas está presente y Santiago Ormeño lo sabe. al ser esta su temporada revelación, muchos han especulado sobre su convocatoria, ya sea a la Selección Peruana o a la de México, pero él aclaró que el primero que tenga interés en él será el equipo que elija.

“Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí”, manifestó Ormeño para la cadena ESPN. Eso sí, precisó que en el equipo azteca la competencia por el puesto de atacante está bien representada, por lo que no sabe si pueda ser solicitado.

“La selección mexicana trae un ‘trabuco’, hay demasiado talento y es una selección importante, Martino es un gran entrenador y los sabrá llevar de la mejor manera de cara al Mundial”, agregó.

El ariete de 26 años ha cobrado protagonismo en la Liga MX, luego de sus actuaciones para el Apertura 2020. Con cuatro tantos en nueve partidos, ha logrado ganarse su lugar en el once titular de Juan Reynoso, arrancando en siete de esos compromisos.

En ese sentido, habló sobre su despegue en Puebla. “Creo que la confianza que agarré con la eLiga MX ha sido la diferencia. Siempre he sido buen jugador pero esto me dio una confianza impresionante, ganas de comerme el mundo, dar lo mejor de mí y estando positivo de la cabeza se me han dado las cosas”, contó.

Su ausencia en la última convocatoria de Ricardo Gareca sorprendió a más de uno, pues de conocía de la carta que llegó a Puebla para conocer sobre el delantero. No obstante, el propio Reynoso confesó que “sabía que no iba a ser convocado, ya se lo había anticipado. Le dije que no se bajoneé. Quizá no era le mejor momento para que sea llamado porque recién se venía recuperando del COVID-19”.

