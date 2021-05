Tras el llamado de Santiago Ormeño a la Selección Peruana (está dentro de la lista preliminar de 50 jugadores para la Copa América), muchos se preguntaron qué pasó con la posibilidad de que también pueda ser elegido por la delegación de México. Al respecto, el delantero de Puebla manifestó que no le incomodó no ser considerado por el equipo azteca, pues era una decisión ajena a él.

“No me puede causar molestia algo que no está en mis manos; no soy yo el que decide. Hay otras personas que son las que toman las decisiones [en la selección de México] y pues no me puedo romper la cabeza por eso”, sostuvo para un medio local el atacante de La Franja.

Si bien no le molestó, Ormeño confesó que sí se detuvo a pensar en las posibilidades que llevaron a no ser considerado por el comando técnico de Gerardo Daniel Martino y sí por Ricardo Gareca, en la lista preliminar de la Selección Peruana rumbo a la Copa América 2021.

“Obviamente a lo mejor puede no gustarte algo, puedes estar en desacuerdo o lo que sea, pero yo soy una persona que cuando algo no está en sus manos, trata de ponerlo a un costado, a un lado, que no se me meta en la cabeza porque cualquiera de esas cosas te afectan y estar bien mentalmente es demasiado importante para rendir en lo futbolístico”, dijo.

Santiago Ormeño fue incluido en la nómina de 50 jugadores que podrían ser llamados a disputar la Copa América en junio de este año. Su inclusión, más que una sorpresa, fue recibido con gran alegría entre los hinchas blanquirrojos, debido a su buen desempeño con Puebla.

Con 16 goles en el Clausura, el delantero de ascendencia peruana se colocó como uno de los goleadores de la temporada, llevando al elenco de La Franja a clasificar de manera directa a la Liguilla, tras quedar en tercer lugar de la tabla con 28 puntos, a diez del América y 13 del Cruz Azul.





