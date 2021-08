Un nuevo comienzo. Malmo dio a conocer el número de camiseta que usará Sergio Peña durante la presente temporada. El mediocampista de la Selección Peruana portará el dorsal número ‘8′ y podría estrenarse este fin de semana en el encuentro frente al IFK Goteborg por la jornada 15 de la Allsvenskan.

Jon Dahl Tomasson, entrenador del conjunto sueco, señaló que ‘Peñita’ será convocado para el duelo de este sábado a las 8:00 a.m. (hora peruana), aunque no pudo precisar si será tomado en cuenta desde el once inicial.

El exEmmen ya entrena con los celestes desde hace una semanas, tras cerrar su contratación hasta la temporada 2024. Según pudo conocer Depor, no ha desentonado en el equipo y ha logrado llenarle los ojos al entrenador danés.

Malmo tiene la obligación de sacar los tres puntos en esta fecha del torneo local, los cuales les permitan seguir en la cima de la tabla de posiciones, y que les de envión anímico para enfrentar su llave ante el Ludogorest (Bulgaria), por los playoffs de la Champions League.

En caso de dejar en el camino a los búlgaros, clasificarían directamente a la fase de grupos de la ‘Orejona’. Sergio Peña ya podría ser inscrito para esta instancia decisiva. Todo quedará en manos del comando técnico.

Recordemos que el último peruano en vestir la camiseta del Malmo fue Yoshimar Yotún, quien portó el número ‘13′ y con el que se consagró bicampeón del balompié sueco y hasta pudo jugar la fase de grupos de la Champions League, con duelos frente al Real Madrid.

Malmo anunció el número de Sergio Peña en sus redes sociales. (Foto: Twitter)





















Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.