Alista su debut profesional con Valencia. Alessandro Burlamaqui fue considerado en la nómina del conjunto español para el primer encuentro que sostendrá en LaLiga Santander, compromiso que pondrá frente a frente a los de Mestalla con Getafe.

La inclusión del mediocampista nacional en la lista de convocados para el partido no es una gran sorpresa, ya que el futbolista formó parte de más de un choque amistoso de su nuevo equipo en lo que fue su preparación para el inicio de la temporada 2021-22.

Alessandro Burlamaqui llegó a Valencia este año, luego de pasar por Espanyol, cuadro en el que destacó y se convirtió en uno de los líderes del equipo. Ahora, el desafío es un poco mayor para el deportista que ya defendió los colores de la Selección Peruana en un torneo juvenil, por lo que irá con todo en búsqueda de quedarse con el puesto.

Cabe destacar que con él, serán tres los peruanos que formen parte del campeonato español, teniendo a Renato Tapía en Celta de Vigo y a Luis Abram, reciente incorporación de Granada CF. Motivos para ver LaLiga Santander, sobran.

Su principal anhelo es la Selección Peruana

Tras dejar el Espanyol, Alessandro Burlamaqui se unió al equipo filial del Valencia. En su corto tiempo, ya tuvo la oportunidad de ser parte del grupo profesional y ya ha participado en varios amistosos. Hace unos días, habló con la cadena ESPN, donde mostró su anhelo por representar a la Selección Peruana.

“Tengo que estar agradecido a España porque al final es el país que me ha visto evolucionar como persona y como futbolista. Tengo que estar agradecido por ello, pero yo me he comprometido con Perú, quiero jugar por la Selección Peruana. Siempre voy a estar agradecido a España, pero ahora mi prioridad es jugar por Perú”, aseguró.

