En Brasil algunos clubes han optado por retomar los entrenamientos en grupos, tal y como pasó con el Inter de Paolo Guerrero. Sin embargo, hay otros que han permanecido con las prácticas en casa, con el objetivo de cuidar a sus jugadores. Uno de ellos es Fluminense, de Fernando Pacheco, quien no ve las horas de volver a las canchas y demostrar por qué fue fichado.

“Aquí en Río me están tratando de la mejor manera. La gente que he conocido en el club, así como los hinchas, han hecho que les agarre mucho cariño rápidamente. Creo que con 20 años el estar en un equipo tan grande, como Fluminense, en una liga tan competitiva me podrá permitir hacer las cosas bien para luego pegar el salto a Europa”, afirmó Pacheco.

Durante la entrevista que le dio a César Vivar, comentó que mantiene su entrenamiento en casa, el cual es seguido muy de cerca por el comando técnico del equipo, ya que aún no consideran seguro que se realicen las prácticas en casa. “Esperamos que las cosas puedan volver a la normalidad y regresar al campo pronto”, indicó.

La semana pasada el delantero Fred fue anunciado como el nuevo fichaje de Fluminense, lo que lo convierte en el nuevo compañero de goles del exjugador de Sporting Cristal. “Es un tremendo jugador que también viene a sumar al equipo, espero darle muchas asistencias para celebrar con él y que él también pueda celebrar mis goles”, admitió.

Selección Sub-23

Fernando Pacheco no solo habló de su nuevo club, sino también de la Selección Peruana Sub-23, dirigida por Nolberto Solano. Y es que, el delantero de 20 años fue uno de los esperados para la convocatoria para el Preolímpico 2020, que se disputó a inicios de año en Colombia.

“Siempre me ha gustado estar en la Selección, estoy desde categorías menores. Mucha gente hablaba porqué no me convocaban, hoy aclaro que fue por un tema de coordinación técnica entre los comandos técnicos y no por otras razones. Me tocó optar por mí club y el comando técnico de la Selección también aceptó”, explicó.

