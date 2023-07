Tras la confirmación oficial de su contratación, Depor se puso en contacto con expertos y profesionales que han estado siguiendo de cerca la carrera del volante que ya vistió los colores de la Selección Peruana Sub-20. Esto incluye su paso destacado por la reserva del equipo en la segunda división del fútbol argentino, así como su breve pero significativo tiempo en el primer equipo del ‘Gigante’.

Carta de presentación

Ignacio Lamenza, quien ocupa el cargo de Secretario de Prensa de Nueva Chicago , ha estado siguiendo de cerca la carrera de Gonzalo Aguirre desde sus primeros días en el club. Conocedor en profundidad de los jugadores de su equipo, Lamenza tiene una perspectiva única sobre las habilidades y el potencial del peruano.

“Gonzalo es un jugador zurdo con una versatilidad admirable. Puede desempeñarse en varias posiciones, incluyendo como defensa central por izquierda, en el rol de mediocampista interno en ambos lados, o como volante central. Posee una técnica impresionante y es tácticamente muy astuto, lo que le permite funcionar eficazmente en diversas posiciones. Además, destaca en el juego aéreo y tiene un despliegue considerable en el campo. Cuenta con una buena pegada, lo que suma a su habilidad para generar oportunidades de gol”, comentó.

✍🏼 En la tarde de ayer se firmó con el Club Sporting Cristal la cesión a préstamo por un año con cargo y con opción de compra por el 50% de los derechos económicos del jugador Junior Gonzalo Aguirre Arenas.

(+) pic.twitter.com/GfbDqDuyq0 — Nueva Chicago (@NuevaChicago) July 12, 2023

Su mejor posición

Maximiliano Rama ha desempeñado un papel crucial en la evolución de Aguirre, habiéndolo dirigido en la reserva de Nueva Chicago y algunos partido en el primer equipo ; además de haber seguido su progreso desde que llegó al club en la séptima categoría procedente de Huracán. Este entendimiento profundo de la trayectoria de Aguirre le permite prever cómo se podría desenvolver este talentoso jugador en su primera aventura fuera de Argentina, vistiendo la camiseta de Sporting Cristal.

“Considero que los partidos progresivamente le brindarán la experiencia que necesita. Y serán esos encuentros los que determinarán si está listo o no. Personalmente, creo que lo está. El fútbol argentino puede ser un poco más exigente y táctico, pero no tengo dudas de que Gonzalo estará a la altura. Además, su incorporación al fútbol peruano, conocido por su fuerte énfasis en la técnica y su preferencia por el juego fluido e intento constante de avanzar, será beneficiosa. Gonzalo posee exactamente esas características. Por lo tanto, no creo que tenga dificultades con la adaptación”, sostuvo.

Lama profundizó en el sistema táctico bajo el cual Aguirre logró brillar y la posición que maximizó su rendimiento en el campo. “El año pasado, generalmente adoptábamos una formación 4-3-3 con una configuración triangular en el medio campo, compuesta por un mediocampista defensivo y dos internos. Gonzalo inicialmente jugaba como mediocampista interno, tanto por la derecha como por la izquierda. Su excepcional técnica le permitía desempeñarse eficazmente en ambos lados, siempre en el interior del campo. Ya sea como mediocampista interno por la derecha o por la izquierda, siempre destacaba en la zona central del campo.”

Continuó: “En cierto punto, decidí asignarle la posición de mediocampista defensivo, o ‘5′ en solitario. Fue en ese momento cuando realmente empezó a destacar. Su primer pase era excepcional y nos proporcionaba una salida espectacular desde el fondo. Además, cuando éramos atacados por un lado, él se reubicaba como defensa central, una posición en la que se había familiarizado durante sus años en las categorías inferiores. Así, parecía que estuviera jugando en su posición natural, donde había pasado tantos años. Creo que fue en esta posición donde pudo mostrar realmente todo su potencial.”

Encaja en el sistema celeste

El esquema táctico de Thiago Nunes depende en gran medida de un jugador que pueda proporcionar una salida limpia al equipo y servir de nexo perfecto entre la defensa y el mediocampo. Este es el papel que cumple Martín Távara, quien, al igual que Gonzalo Aguirre, posee un excelente cambio de juego. Su habilidad para manejar el balón y su técnica impecable lo hacen un experto en la ejecución de pases largos y filtrados.

Sin duda, tal y como señaló su entrenador en la reserva de Nueva Chicago, Aguirre tiene una habilidad adicional en su arsenal: su profundo conocimiento de la defensa. Esto se debe a que durante su formación en Huracán y sus primeros años en Mataderos, se desempeñó principalmente como zaguero central, adquiriendo un sólido entendimiento de las tácticas defensivas.

Al ser un jugador técnicamente dotado, también puede jugar como volante interior por ambos sectores del campo de juego. Maneja muy bien ambos perfiles, lo cual podría resultar beneficioso a Sporting Cristal ante una posible salida de Jesús Castillo, quien al parecer sería el próximo jugador a vender.

La posiciones de Gonzalo Aguirre. (Imagen: La Pizarra del Míster)

¿Por qué no jugó este año?

Este año, Gonzalo Aguirre no tuvo la oportunidad de jugar ningún partido oficial, siendo convocado únicamente en cuatro ocasiones. De hecho, su última convocatoria fue para el enfrentamiento con Santelmo el sábado pasado, en el que Chicago triunfó con un resultado de 2 a 0 en Isla Maciel. La única vez que Aguirre vio acción en el terreno de juego este año fue durante el Campeonato Sudamericano Sub-20, así como en algunos partidos amistosos con el seleccionado Sub-20 de Perú.

“No tiene muchos partidos jugados porque tenía ofertas del fútbol europeo, pero de la segunda división de Grecia, para darte una idea. Alejandro Nanía (Director Deportivo) lo mantiene, no digamos marginado, sino que lo preservaba para que no sufriera lesiones o algo y tuviera ofertas mejores en lo que tiene que ver para un posible préstamo”, explicó Kike Pedernera de Radio 4 de Junio.

Partidos jugados en la primera de Nueva Chicago









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.