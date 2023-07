Gracias a su talento con el balón, Claudio Flores fue reclutado por la Agrupación Deportiva Alcorcón, donde jugará su segundo año en la categoría Cadete en la próxima temporada. Esta etapa es crucial antes de llegar al nivel juvenil y dar el salto al mundo profesional. La Federación Peruana de Fútbol ha estado siguiendo de cerca su desempeño durante algún tiempo, y finalmente decidieron convocarlo para el quinto microciclo, donde se enfrentará a México en dos partidos amistosos. Después de esta convocatoria, Claudio Flores compartió con Depor detalles de su carrera, y también expresó su compromiso con la selección peruana, así como su sueño de llevar el brazalete de capitán nacional.

Ficha Técnica

Nombre Claudio Flores Fecha de nacimiento 27/01/2008 País de nacimiento Perú Nacionalidades Peruana y española Posición Defensa central Estatura 1.78 cm Pierna hábil Derecha Clubes Juventud Naranjal (2015-Perú), Los Cachorritos (2016-Perú), SAD Villaverde San Andrés (2016-2019 / España), AD Alcorcón SAD (2019-2023)

¿Cómo te fue esta temporada en el AD Alcorcón?

La temporada empezó bien con el primer entrenador y fui titular hasta el cambio de entrenador. Me costó adaptarme al nuevo estilo de juego, especialmente en la defensa. Después de una lesión, regresé y recuperé la titularidad. Cumplimos nuestro objetivo de mantenernos en la categoría. Tanto a nivel futbolístico como personal, experimenté mejoras significativas. Terminé la temporada en buen nivel. Tuvimos buenos partidos contra equipos importantes como el Getafe, el Leganés y el Rayo Vallecano. Aunque no logramos quedar tan altos en la tabla debido a nuestro bajo rendimiento en los últimos partidos, fue una temporada satisfactoria.

Llegaste a España a los 8 años, ¿Cuál ha sido tu recorrido deportivo hasta el momento?

Empecé a jugar en Perú de una manera no tan seria, ya que era muy pequeño y no sabía lo que quería realmente. Tuve mis primeras experiencia en Juventud Naranjal y en Los Cachorritos, ambos equipos de la Hacienda Naranjal (barrio donde emergió Piero Quispe). Después de mudarme a España a los ocho años, comencé a jugar de manera más seria en una escuela llamada Villaverde Boeticher. Después de cuatro años, un ojeador del Alcorcón me descubrió y me ofrecieron un contrato. A pesar de algunos problemas iniciales, finalmente firmé con el Alcorcón, donde llevo cinco años jugando. Estoy feliz en este equipo y espero seguir progresando. Si surge la oportunidad de jugar en un equipo más grande en el futuro, estoy dispuesto a dar el salto.

¿Cuál es tu situación contractual con el equipo?

Mantengo una excelente relación con el club, tanto con los entrenadores como con el director deportivo y el resto del personal. Siempre me han dado oportunidades y han mostrado interés y preocupación por mí. Estoy muy contento de estar en el Alcorcón y de poder renovar con ellos. Los contratos que firmamos son anuales, por lo que cada año tengo que renovar y evaluar otras ofertas que pueda recibir.

¿Cómo se dio el acercamiento con la Federación Peruana de Fútbol?

Mis padres tienen más información sobre esto, pero lo que sé es que unas páginas de Instagram contactaron a mi padre cuando supieron que el Alcorcón estaba interesado en mí. Querían darme a conocer a los scoutings de la federación y ver si les interesaba para las categorías Sub-15, Sub-17 o Sub-20. Publicaron historias sobre mis partidos, mi posición y quién era yo. Hace aproximadamente un año y medio, la federación se puso en contacto directamente con mi padre. Tenían la intención de llevarme a la Sub-15, pero en ese momento yo era demasiado joven para esa selección. Estuvimos esperando para ver si seguían interesados en mí a medida que crecía. Hubo un cambio de directores técnicos, lo que nos preocupaba si les gustaría mi perfil. Resultó que sí, seguían interesados. El nuevo jefe de scouting habló con mis padres sobre una posible convocatoria para la Sub-15 en verano o invierno. Esperábamos que nos llamaran a principios de junio para confirmar todo. Pensábamos que no nos llamarían, pero durante el último partido del torneo, mi madre me dijo que había sido convocado para los microciclos y los partidos contra México.

¿Pensaste que estando tan lejos te llegaría tan rápido el llamado?

Honestamente, no tenía en mente que la federación pudiera interesarse en mí en un futuro cercano. Fue una sorpresa para mí cuando supe que estaban interesados, considerando que hay jugadores talentosos más cerca en Perú con mayores facilidades para jugar con ellos. Sin embargo, algo habrá llamado su atención y les habrá gustado lo suficiente como para contactarme desde otro continente y cubrir los gastos de mi viaje. Estoy realmente contento con el interés que han mostrado y con los esfuerzos que están haciendo para que pueda jugar con ellos.

¿Cuáles son tus principales virtudes como defensa central y qué crees que podrías aportar a la Sub 15?

Mis principales virtudes como defensa central son mi contundencia en los balones divididos, mi capacidad de liderazgo y mi mejora en la salida de balón. Siempre intento asumir la responsabilidad y ayudar a mi equipo a mejorar, corrigiendo cuando es necesario. Aunque no tenga el brazalete de capitán, siempre tengo esa mentalidad de liderazgo y la determinación de ser la voz de mando. En cuanto a lo que puedo aportar a la selección, destaco mi habilidad para sacar el balón jugado y transmitir tranquilidad, algo que he aprendido aquí en el fútbol español. También poseo un buen entendimiento táctico, ya que el fútbol en España se juega a un nivel táctico elevado con énfasis en la técnica. Creo que puedo contribuir en Perú a mejorar el juego del equipo nacional.

¿Eres el capitán en el Alcorcón? ¿te gustaría ser el capitán de la bicolor?

Durante la temporada pasada, no tuve la oportunidad de ser el capitán en el Alcorcón. Aunque hubo interés por parte de algunos compañeros y consideraban que tenía las cualidades de un líder, las circunstancias no me permitieron serlo. En años anteriores, fui capitán durante dos temporadas y me sentí cómodo desempeñando ese rol. Sin embargo, llevar el brazalete o no no afecta mi mentalidad ni mi capacidad de liderazgo en el campo. Considero importante tener un referente como capitán en la defensa, ya que genera respeto. En cuanto a la selección, sería un sueño cumplido y un gran honor para mí ser el capitán. Aunque entiendo que pueda haber otro capitán en la defensa actualmente, si se presentara la oportunidad, estaría dispuesto a luchar por el brazalete.

¿Sigues a la Selección Peruana?

En la selección absoluta, sí estoy familiarizado con varios jugadores. Sigo a varios que juegan en España, como Renato Tapia y Luis Advíncula, cuando estuvo en Rayo Vallecano. Además, conozco a leyendas del fútbol peruano como Teófilo Cubillas, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro.

¿Hay algún jugador de la selección peruana cuyo estilo de juego se asemeje al tuyo?

Sinceramente creo que no. Yo me he aferrado más al estilo de juego de los centrales españoles, manteniendo la garra de los sudamericanos y de los peruanos. Me enfoco más en los futbolistas europeos. Puede ser Van Dijk, Sergio Ramos... Ese tipo de centrales.

