Acabado su contrato con el Seattle Sounders a finales del año pasado, Raúl Ruidíaz ha expresado su deseo de vestir nuevamente la camiseta de Universitario de Deportes. Para el atacante, no se trata de dinero ni de negociaciones de su entorno con el club, simplemente es el deseo de volver a formar parte de una institución que ama y por la podría luchar para pelear por el tricampeonato. ¿Podrá darse este pedido? En medio de ello, hay un equipo de la MLS que anda interesada en ‘La Pulga’.

De acuerdo con medios de Estados Unidos, San Diego FC puede ser el nuevo destino para el atacante nacional. La nueva franquicia se encuentra interesada en sumarlo para su plantilla para su primera campaña en el campeonato de la MLS. De esta manera, con 34 años, ‘RR9′ se mantiene cotizado en un campeonato en donde pudo hacerse de un nuevo durante siete años (2018 al 2024).

Y ¿qué dijo sobre Universitario? “Hoy 15 de enero, si la ‘U’, claro que les contestó. A mí me encantaría volver, pero ya no está en mi cancha. No se trata del dinero, yo quiero volver. Si se levanta el teléfono y me llaman, ¿cómo no les voy a contestar? La gente entendió que la pelota nunca estuvo en mi cancha, ahora está en la de ellos”, aseguró a Y Uno Feliz Podcast.

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre Ruidíaz?

Si bien, las conversaciones se mantuvieron activas durante los últimos meses del 2024, hubo algo que no terminó por convencer al goleador para retornar a la capital: el factor económico. Es de conocimiento público que la ‘U’ no cuenta con grandes recursos que pueda arriesgar y que hoy por hoy se rige bajo un ‘proyecto de viabilidad’ que sostiene la economía del club.

Ante esto, el director deportivo Manuel Barreto expresó: “Con el primer representante con el que hablé, fue con el de Raúl Ruidíaz, en noviembre. Seguíamos tratando de darle la forma, pero no se pudo. Llegamos a un punto en el que no alcanzamos las expectativas que tenía en su momento, porque lo último que haremos es comprometer la estabilidad del club”.

“No podemos nosotros volver a lo que era la ‘U’ antes y lo que llevó a la ‘U’ al mal momento por el que ha pasado por tantos años. La oferta que nosotros le ofrecimos, para mí, era super competitiva. No se pudo y no íbamos a comprometer todo lo que se ha avanzado, no vamos a ser irresponsables. Hay un plan de viabilidad que tenemos que cumplir”, agregó.

Además, mencionó que siempre hay un recordatorio de parte de la administración que es la encargada, también, de establecer un presupuesto anual que será destinado para los refuerzos que llegarán en la temporada, recordando que ya se hizo un esfuerzo grande en comprar el pase de Edison Flores “pero la gente se olvida de eso”.