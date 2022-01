Vuelve a ponerse en la órbita de Universitario. Roberto Siucho acaba contrato este 31 de diciembre con su equipo, en China, y ello le permite comenzar a analizar las posibilidades para continuar con su carrera. En ello, la opción de vestirse de crema es una de las que espera concretar, aunque sabe que ello no dependerá solo de su deseo de regresar.

“Hubo un acercamiento, pero estamos viendo opciones. Sería algo lindo, pero vamos a ver qué pasa. De eso se tiene que encargar mi agente, pero sería bonito regresar”, sostuvo el atacante de nacionalidad china en diálogo con Depor.

Por otro lado, Roberto Siucho no pudo negar su extremo cariño por Universitario, club del cual también es hincha su cuñado, Edison Flores, con quien no pudo evitar soñar sobre un regreso a lo grande para ser parte de la escuadra merengue en 2024 y regalarle una alegría a los fanáticos merengues.

“Como hincha, es el sueño deseado. He hablado con él (Edison Flores), pero uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. A quién no le gustaría estar ahí. Hay mucha ilusión de poder estar y más, pues, si se da la oportunidad de alcanzar un campeonato en una fecha tan importante”, agregó.

Cabe destacar que Roberto Siucho renunció a la nacionalidad peruana, por lo que ya hace los trámites para volver a figurar como peruano, lo que incrementaría sus posibilidades de llegar a Universitario, club en el que los hinchas aún le guardan un grato cariño.

“Hay hinchas que siempre te escriben y a uno le desean lo mejor, que desean que puedas regresar algún día. Están esos hinchas siguiéndote y brindando todas las energías positivas”, finalizó el jugador, quien mantiene intacta la ilusión de regresar a casa.

