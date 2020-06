Edison Flores no es ajeno a la realidad de Universitario de Deportes. A pesar de estar a miles de kilómetros de Perú, el ‘Orejas’ sigue el día el día del cuadro merengue y se animó a dar su impresión sobre los candidatos que podrían llegar en reemplazo de Gregorio Pérez.

“Cada entrenador tiene una idea diferente, cada cuerpo técnico es distinto. No se en realidad cuales sean las opciones reales. Se habla mucho del profe Comizzo que es una buena opción para la ‘U’ o el técnico interino Juan Pajuelo con quien he trabajado y tiene muy buenas ideas. Espero que pronto se pueda definir el nuevo entrenador para el bienestar de los jugadores”, sostuvo en diálogo con ‘Full Deporte por Depor’, el volante del DC United.

Por otro lado, también señaló cual su relación con cada una de administraciones que han pasado en los últimos tiempos por tienda merengue. “He tenido muy poco contacto con administración actual. Con la anterior si tuvo más cercanía ya que yo estaba ahí. Yo soy hincha, y me incomoda que no se hable del equipo, sino de todo el problema del manejo del club. Todo hacen lo posible pero aún no se termina ese tema de la deuda”, agrego.

Finalmente, Edison Flores “Lo conocí y me pareció muy buena persona. Aparte seguí su trabajo y estaban haciendo bien. Habían llegado a un nivel sostenible, A nadie nos gusto esta decisión. Espero que algún día regrese a seguir el sueño que tuvo”, afirmó.

El ‘Orejas’ viene preparándose para el inicio del torneo de la MLS, el cual se disputará a partir del 8 de julio en Orlando Florida. DC United comparte el grupo C con Toronto, New England y Montreal.

