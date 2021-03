Wilder Cartagena vive un gran presente en Godoy Cruz. El mediocampista peruano se ha convertido en un nombre fijo en la pizarra del entrenador Sebastián Méndez, quien llegó esta temporada el equipo mendocino. Este arribo benefició al jugador de la Selección Peruana, ya que pasó de no tener minutos a ser un jugador clave en el ‘Tomba’.

Depor conversó con Méndez para conocer sus impresiones sobre el rendimiento que ha mostrado Cartagena durante las primeras fechas de la Copa de la Liga Profesional, donde el último fin de semana coronó su gran actuación con un gol de gran factura.

“Wilder estuvo bien en los partidos. Está cumpliendo y mejorando cada semana. Va a la par del equipo, creciendo de a pocos. Venía de una inactividad grande. En su momento hablamos de su continuidad y me contó su deseo de seguir en el club, lo cual nosotros también queríamos porque veíamos que tenía mucho potencial a pesar de que había disputado pocos minutos en Godoy. Estamos muy conformes con su rendimiento, es un gran jugador”, afirmó sobre el seleccionado, que se prepara para enfrentar este sábado a Argentinos Juniors de Emanuel Herrera.

Un gesto para aplaudir

El argentino hizo énfasis en la actitud que tomó Cartagena durante sus primeros días en la conducción técnica de Godoy Cruz, algo que valoró mucho y que influyó en su decisión de darle la confianza para que permanezca en el club en la Copa de la Liga Profesional.

“Cuando nosotros llegamos al club, Wilder se acercó a hablar con el cuerpo técnico para manifestar sus ganas de quedarse. Esa iniciativa nosotros la respetamos mucho, ya que el club no se encuentra en su mejor momento deportivo. Eso habló muy bien de su predisposición, con la mente puesta en ayudar a pasar este momento difícil. Nosotros nunca hablamos de que él salga”, contó el entrenador de 43 años, a la espera de que nuestro compatriota - con cuatro partidos y un gol en la presente temporada - continúe con su buen desempeño en el fútbol argentino.

La palabra de Gareca

Méndez también reveló que ni bien llegó a Mendoza, los dirigentes del club le alcanzaron las referencias que había hecho llegar en su momento Ricardo Gareca sobre el ex Alianza Lima.

“Tras mi arribo a Godoy, me hicieron escuchar las recomendaciones de Ricardo Gareca sobre Cartagena. Su palabra siempre es importante porque es una personas de referencia para todos los entrenadores. Aunque cabe aclarar que nosotros evaluamos a Wilder antes de llegar, en especial buscamos la razón por la que no había jugado mucho en el equipo. Nosotros entendimos que se le tenía que dar una oportunidad y nos está devolviendo esa confianza con mucho trabajo y respeto. Es un gran profesional”, explicó el técnico, a la espera de que continúe siendo de gran apoyo para el equipo.

Maradona y Cueva

Por su parte, la última experiencia de Sebastián Méndez antes de llegar a Godoy Cruz fue más que inolvidable. Estuvo al lado de Diego Armando Maradona en la dirección técnica de Gimnasia y Esgrima La Plata. En su paso por el ‘Lobo’ estuvo cerca de dirigir a un futbolista peruano. Y es que el nombre de Christian Cueva estuvo muy vinculado en algún momento al club platense, a pedido expreso del ‘Pelusa’.

“Nosotros queríamos que Cueva llegue a Gimnasia, ya que se trata de un gran jugador, pero no estaba dentro de las posibilidades del club por el tema económico. Quedó solo un deseo de ambas partes. Apenas llegó su nombre, lo primero que pensamos fue en traerlo por todo lo que sabíamos de él. No necesita muchas referencias. Maradona habló con él y me comentó que le encantaba como jugador. Coincidimos en que se trata de un futbolista muy desequilibrante y que se podría adaptar tranquilamente a la liga argentina”, recordó.





