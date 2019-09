¿Qué le dijo Javier Arce a Roberto Mosquera antes de que asuma como nuevo técnico de Binacional?

Binacional anunció el fichaje de Roberto Mosquera como nuevo DT del equipo de Juliaca, para lo que resta de la temporada 2019. El técnico confesó estar muy ilusionado de asumir este plantel, aunque admitió que previamente habló con Javier Arce al respecto. ¿Qué fue lo que le dijo?

"Conversé con él porque es mi amigo, no tenemos una súper amistad, pero tenemos nos tenemos un cariño y un respeto inmenso. Yo sentía que debía conversar con él, pero no he hablado de cómo juega tal o tal jugador, simplemente me habló de su paso por Binacional. Me habló bien del presidente, de la institución y todo bien", comentó Mosquera para SportsCenter de ESPN.

Roberto Mosquera confesó que estudió dos años junto a Javier Arce y tuvo palabras de admiración hacia su trabajo, así como hacia su persona y precisó que "en la medida de que tiene mejores oportunidades le ha ido bien".

Si bien no ahondó en lo realizado la primera parte del año, sostuvo los puntos claves en los que trabajará para devolverle el éxito al 'Poderoso del Sur'. "Vemos a Binacional en la final del torneo cumpliendo el objetivo. [...] Hay una propuesta de juego interesante, el tema es que se tiene que sostener los 90 minutos", aclaró.

Mosquera se reunirá con los jugadores este miércoles para trazar su plan de trabajo. el próximo encuentro del plantel de Juliaca será ante Pirata FC en su casa, el estadio Guillermo Briceño, por la Fecha 8 del Torneo Clausura. De momento, el primer objetivo será devolver a Binacional a la senda del triunfo.

