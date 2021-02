Alianza Lima está de gala. Un día como hoy, pero en 1901 se fundó el club del que ahora millones en el Perú y en el extranjero son hinchas. Por eso, a manera de homenaje a esa historia, el estadio Alejandro Villanueva recibió la medianoche con las luminarias encendidas con siglas ‘AL’.

A través de las redes sociales del club, se dio a conocer el video donde se aprecia a Matute completamente iluminada, desde el aire, mientras que el resto de la ciudad continúa en silencio, debido al toque de queda que rige en Lima por disposición del Gobierno.

Esta vez, los íntimos no podrán disfrutar junto a su gente su aniversario, debido a que aún se encuentra prohibido la concentración de personas en un mismo lugar, por la pandemia del coronavirus. No obstante, eso no melló las ganas de millones de hinchas, quienes desde sus casas celebran los 120 años de la institución.

Las redes sociales se han inundado de saludos y gestos de aficionados y leyendas del fútbol, quienes no dejaron pasar la oportunidad de celebrar a uno de los grandes que tiene el país. Uno de ellos fue Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, quien en un video también expresó sus buenos deseos a los blanquiazules.

Alianza Lima atraviesa por una transición de administración, la cual se dio tras la segunda Junta de Acreedores. Miguel Pons asumirá el puesto que tuvo Kattia Bohorquez en las últimas temporadas. El reto más grande será la búsqueda del ascenso, mientras se resuelve su pedido hecho al TAS, para retornar a Primera.

Hasta el momento, la institución ha asegurado los fichajes de Yordi Vílchez, José Miguel Manzaneda, Edhu Oliva y Ricardo Lagos. En el banquillo, la novedad es el argentino Carlos Bustos, quien ha firmado por todo el 2021.

