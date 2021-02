Luis Abram tiene menos de cinco meses de contrato con Vélez Sarsfield y su salida a Europa parece inminente. Sin embargo, decidir irse al ‘Viejo Continente’ sin renovar con el ‘Fortín’ podría colocar en riesgo el titularato que se ha ganado en el club hasta mitad de año.

Esta situación también tiene el interés de Ricardo Gareca, estratega de la Selección Peruana, quien prefiere no entrometerse en las negociaciones entre ambas partes, pero está dispuesto a dar una opinión futbolística al zaguero si lo requiere.

“No me meto en la situación de ningún caso, en general. Si el jugador me llega a pedir un consejo, se lo doy. Es difícil meterse en una situación cuando ocupa un rol económico. Desde lo futbolístico, uno puede aconsejar. A veces llegan tentaciones difíciles de rechazar”, destacó este domingo el técnico argentino en diálogo con el programa ‘Abran Cancha’ de TyC Sports.

Lo recomendable si decide dejar Liniers es optar por alguna oferta de una liga competitiva, deslizó el ‘Tigre’, que brindó referencias a Vélez cuando se interesó en Abram y terminó llevándoselo de Sporting Cristal.

“A lo mejor de un lugar que no es el indicado y que no favorece a un jugador de Selección. Tengo que ponerme un poco al margen, aunque les hago ver un panorama en el cual no sólo se beneficien ellos deportivamente, sino también la selección”, agregó el DT de la bicolor desde Argentina.





