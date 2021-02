La prioridad de Alianza Lima, que hoy cumple 120 años de historia, será retornar a la máxima división del fútbol peruano. La consigna la tienen clara todos los jugadores que arribaron a la institución. Mientras que los pocos que se quedaron, como Josepmir Ballón, conocen de la gran responsabilidad que tienen para esta temporada.

“Devolver al club a la Primera División limpiará un poco el año nefasto del 2020. Pero esa mancha quedará para nosotros, eso de preguntarnos por qué no lo hicimos antes. Si yo hubiera sabido cómo acababa, no hubiera dejado que pase. He conversado con compañeros, somos consecuencia de nuestros actos”, declaró el volante en RPP.

Ballón, quien arribó a La Victoria el año pasado, manifestó que tiene un pendiente con los blanquiazules. “No fue difícil tomar la decisión de quedarme. Seguir en el club no pasa por un tema económico, sino moral. Tengo una deuda moral y personal con la institución. Lo mismo les pasó a Rinaldo Cruzado o Leao Butrón, sé que hubieran querido quedarse”, expresó.

Para cerrar el amargo tema del descenso, el jugador indicó que “no debería de salvarse ningún jugador de lo que le ha pasado a Alianza Lima, ni yo. No sé cómo ha evaluado la dirigencia para saber quiénes se quedan o no”.

De otro lado, Josepmir Ballón confesó que ya hubo diálogo con Carlos Bustos. “Nos ha dicho que tengamos mucho compromiso, lo básico que debe tener un equipo. No se ha podido explayar mucho acerca de lo que quiere en forma de juego, ya lo haremos en cancha”, sostuvo.

En la misma línea, el mediocampista está animado por los nuevos rostros que arribaron y buscarán volver a la Liga 1. “Hay un plantel joven, creo que falta que llegue gente para repotenciarlo. La idea y el objetivo es devolver al club a la Primera División. Las ganas que se tienen son las mejores”, concluyó.

