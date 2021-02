Más allá de lo ocurrido la temporada anterior (el tema del descenso), Leao Butrón siempre será palabra autorizada para hablar de Alianza Lima. Y en medio del aniversario 120 de la institución blanquiazul, el exguardameta no solo se refirió a la posibilidad de encontrar su revancha desde un cargo dirigencial, sino también al futuro de Jefferson Farfán, quien en las últimas horas estuvo vinculado a Deportivo Municipal.

Pero, ¿cuál es la realidad con la ‘Foquita’? Por ahora el delantero tiene en mente continuar su carrera en el exterior y en nuestro país solo jugará por Alianza Lima. Ese escenario para Leao Butrón sería el ideal: “A mí me encantaría verlo desde la tribuna con esos colores”.

No fue lo único que Leao Butrón dijo con relación al ‘caso Farfán’ (ojo, desde este lunes por la tarde se sumará a los trabajos en la Videna, junto a Alexander Callens y Marcos López). “La decisión que él tome tiene que ser respetada por todos. Que haga lo que mejor le parezca”, mencionó en Fútbol en América.

Luego de que se confirmara que no volverá a usar los guantes ni cuadrarse bajo los tres palos, el excapitán victoriano confesó que tiene en mente la idea de volver a La Victoria: “Me he preparado para una gestión deportiva, no para un club; me gustaría reordenar lo que ha sucedido”.

Con relación a lo que le tocó vivir la temporada 2020, donde el plantel no logró mantener el cupo en la Liga 1, Leao Butrón expresó que “estoy muy triste por lo que ha pasado, pero duermo todos los días con toda la tranquilidad del mundo porque estoy seguro de que hice lo que tenía que hacer y me comporté como un profesional”.

También se refirió a las críticas que recibió de un sector de la hinchada. “Parece que yo fuera el único que ha jugado”, añadió Butrón, quien fue campeón con los victorianos en el 2003, 2004 y 2017.





